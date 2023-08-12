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İstanbul'da Bir İlk : Koro Festivali

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da ilk kez Koro Festivali düzenliyor. 12-20 Ağustos tarihleri arasında 7 ayrı noktada düzenlenecek olan festivale yediden yetmişe tüm İstanbullular davetli.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:28
İstanbul'da Bir İlk : Koro Festivali
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da ilk kez Koro Festivali düzenleyecek. 12-20 Ağustos tarihleri arasında yedi ayrı noktada, 27 koro ve 900 korist ile düzenlenecek festival; Bebek Parkı, Sarıyer Haydar Aliyev Parkı, Müze Gazhane, Üsküdar Sahili, Kadıköy Meydanı, Anadolu Hisarı ve Metrohan’da gerçekleşecek.

Boğaziçi Gençlik Korosu, Ladies & Gentlemen, Ruhi Su Dostlar Korosu, Rezonans, İTÜ 250. Yıl Çoksesli Korosu, BOÜ ve ODTÜ Halk Müziği Topluluğu, BAU Polifonik Koro, Marmara Üniversitesi GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Korosu, Boğaziçi Mezunlar Korosu, Barbershop İstanbul, We Play Choral, Acapella Khalkedon, Koroİstanbul, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Avrupa Müzik Topluluğu, Orphe Çoksesli Koro, BÜMK Klasik Müzik Korosu, Güneşin Sofrasından Sesler, Gürcü Sanat Evi Çok Sesli Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu, İstanbul Armoni Korosu, Sirene, Yubal Dünya Müziği Topluluğu, GOP Akademi Korosu, European Voices İstanbul, ve Sansev Korosu’nun sahne alacağı konserlere tüm İstanbullular davetli.

Farklı mekânların ruhuyla farklı türlerde performansların sahneleneceği festival programının detaylarına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden de ulaşılabilir.

PROGRAM:

12 Ağustos Cumartesi 20.00

Casa Botter Balkonu - Barbershop İstanbul

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı - Acapella Khalkedon

Bebek Parkı - We Play Choral

Üsküdar Sahil - Marmara Üniversitesi GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Korosu

Kadıköy Meydanı – Koroİstanbul

12 Ağustos Cumartesi 21:00

Üsküdar Sahil - BÜ ve ODTÜ Halk Müziği Topluluğu

13 Ağustos Pazar 20:00

Metrohan - Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı - BAU Polifonik Koro

Bebek Parkı - Avrupa Müzik Topluluğu

Üsküdar Sahil - İTÜ 250. Yıl Çoksesli Korosu

Anadolu Hisarı - BÜMK Klasik Müzik Korosu

Müze Gazhane - Ladies & Gentlemen

13 Ağustos Pazar 21:00

Bebek Parkı - Güneşin Sofrasından Sesler

Üsküdar Sahil - Orphe Çoksesli Koro

Müze Gazhane - Gürcü Sanat Evi Çok Sesli Korosu

19 Ağustos Cumartesi 20:00

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı - Sirene

Bebek Parkı - Vokal Akademi Pop&Caz Korosu

Üsküdar Sahil - Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu

Kadıköy Meydanı - İstanbul Armoni Korosu

19 Ağustos Cumartesi 21:00

Bebek Parkı - Yubal Dünya Müziği Topluluğu

20 Ağustos Pazar 20:00

Metrohan - GOP Akademi Korosu

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı - European Voices İstanbul

Bebek Parkı - Rezonans

Üsküdar Sahil - Sansev Korosu

Müze Gazhane - Boğaziçi Mezunlar Korosu

20 Ağustos Pazar 21:00

Kadıköy Meydanı - Boğaziçi Gençlik Korosu

Müze Gazhane - Ruhi Su Dostlar Korosu

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı  (İTHA) 

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