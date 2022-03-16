İsra Holding'Den Ülkeye 2 Büyük Yatırım Müjdesi

İsra Holding, “V” markalı inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine Bolu-Mudurnu’da “V Orman Resort” turizm kompleks projeleriyle başladı. İnşaat süreci tamamlanan projede lansmanla birlikte satışlar başlayacak. Hemen ardından “V Mall İstanbul” projesini geliştiren İsra Holding, Başakşehir’in en gözde alışveriş ve yaşam merkezinin inşaatına başladı. Yeni nesil dijital AVM konseptinde hayata geçirilecek ‘V Mall İstanbul’un kiralama ve işletmesi ECE Türkiye tarafından yapılacak. İsra Holding ayrıca “V Kampüs”, “V Şehir” gibi “V” markalı projelerini de yatırım planlamasına aldı.

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, İsra Holding CEO’su A.Rawad Ramazanoğlu ile ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı’nın katılacağı basın toplantısında holdingin faaliyet alanları ve yatırımlar kamuoyu ile paylaşılacak.

22 Mart 2022 Salı saat 10:00’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleştireceğimiz etkinlikte siz değerli basın mensubunu da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla,

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)