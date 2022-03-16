banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.088,80
ALTIN
904,70
DOLAR
14,65
STERLİN
19,33
EURO
16,19
Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle Çanakkale'yi Anlattı(VİDEOLU)
(VİDEOLU)Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle...
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik krizi düzelttiler
Son Dakika
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik...
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı Halk'ı Uyardı
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı...
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta...

İsra Holding'Den Ülkeye 2 Büyük Yatırım Müjdesi

Öz sermaye ve güçlü ortaklık yapısıyla çeyrek asırdır gayrimenkul geliştirme, taahhüt-inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren İsra Holding, insanımız için çalışıyor, nitelikli projeleriyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2022 Çarşamba 10:20
İsra Holding'Den Ülkeye 2 Büyük Yatırım Müjdesi
banner171

İsra Holding, “V” markalı inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine Bolu-Mudurnu’da “V Orman Resort” turizm kompleks projeleriyle başladı. İnşaat süreci tamamlanan projede lansmanla birlikte satışlar başlayacak. Hemen ardından “V Mall İstanbul” projesini geliştiren İsra Holding, Başakşehir’in en gözde alışveriş ve yaşam merkezinin inşaatına başladı. Yeni nesil dijital AVM konseptinde hayata geçirilecek ‘V Mall İstanbul’un kiralama ve işletmesi ECE Türkiye tarafından yapılacak. İsra Holding ayrıca “V Kampüs”, “V Şehir” gibi “V” markalı projelerini de yatırım planlamasına aldı.

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlıİsra Holding CEO’su A.Rawad Ramazanoğlu ile ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı’nın katılacağı basın toplantısında holdingin faaliyet alanları ve yatırımlar kamuoyu ile paylaşılacak.

22 Mart 2022 Salı saat 10:00’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleştireceğimiz etkinlikte siz değerli basın mensubunu da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla,

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.03.2022 10:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vitrin Tasarımı Nasıl Olmalı ?
Vitrin Tasarımı Nasıl Olmalı ?
İbrahim Dumankaya Holding Konut Projeleri
İbrahim Dumankaya Holding Konut Projeleri
Ev ve İş Yerlerine Uygun Kahve Makineleri
Ev ve İş Yerlerine Uygun Kahve Makineleri
Banyonuz İçin Seramik Nasıl Seçilir?
Banyonuz İçin Seramik Nasıl Seçilir?
İzmir Eleman İlanları
İzmir Eleman İlanları

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169