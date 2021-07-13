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İSKİ’nin Atıksu Arıtma Yatırımları Hız Kesmiyor

İSKİ, İstanbul’da atıksu yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. İSKİ, bir yandan İstanbul’da dev atıksu yatırımlarına imza atarken bir yandan da, ihtiyaçlar dahilinde bölgesel çalışmalar yapmayı sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 12:11
İSKİ’nin Atıksu Arıtma Yatırımları Hız Kesmiyor
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İdare, 2019 Haziran ayından bugüne kadar günlük kapasitesi 240 bin metreküp olan ve toplam kapasiteyi 600 bin metreküpe çıkartan Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademesini hizmete aldı. Bununla birlikte bölgesel olarak hizmet veren Çatalca Ormanlı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Çekmeköy Sırapınar Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni de tamamladı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Yüzde 100 biyolojik arıtma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İSKİ, Baltalimanı ve Yenikapı Atıksu Ön Arıtma Tesislerinin biyolojik arıtmaya çevrilmesi ile Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademesi inşaatlarına devam ediyor. Bunlarla birlikte Alibahadır ve Paşamandıra Atıksu Arıtma Tesislerinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İhtiyaç duyulan noktalarda projelerine hız kesmeden devam eden İSKİ, günlük arıtma kapasitesi 500 metreküp olan Anadolu Feneri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni hizmete aldı.

Yine günlük kapasitesi 500 metreküp olan Cumhuriyet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne 500 metreküplük bir ileri biyolojik arıtma kademesi de eklendi.

İdare, ihtiyaç duyulan bölgelerde 11 adet daha paket atıksu arıtma tesisi yapmayı planlıyor.

Öte yandan İSKİ, İstanbul’daki atıksuyun tamamının biyolojik ve ileri biyolojik olarak arıtılmasını sağlayacak 19’i ileri biyolojik 1’i biyolojik olmak üzere toplam 20 atıksu arıtma tesisini daha inşa etmeyi planlamaktadır.

Planlanan tesisler şu şekildedir:

  1. Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademe
  2. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe
  3. Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. ve 4. Kademe
  4. Başakşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  5. Riva İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  6. Gümüşdere İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  7. Şile Kumbaba İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  8. Maltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  9. Tuzla Pendik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  10. Paşabahçe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  11. Küçüksu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  12. Silivri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. ve 3.  Kademe
  13. Adalar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri
  14. Kadıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  15. Üsküdar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  16. Ümraniye İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  17. Reşadiye İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  18. Bozhane İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  19. Koçullu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  20. Göksu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  21. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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