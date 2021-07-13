İSKİ’nin Atıksu Arıtma Yatırımları Hız Kesmiyor

İdare, 2019 Haziran ayından bugüne kadar günlük kapasitesi 240 bin metreküp olan ve toplam kapasiteyi 600 bin metreküpe çıkartan Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademesini hizmete aldı. Bununla birlikte bölgesel olarak hizmet veren Çatalca Ormanlı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Çekmeköy Sırapınar Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni de tamamladı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Yüzde 100 biyolojik arıtma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İSKİ, Baltalimanı ve Yenikapı Atıksu Ön Arıtma Tesislerinin biyolojik arıtmaya çevrilmesi ile Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademesi inşaatlarına devam ediyor. Bunlarla birlikte Alibahadır ve Paşamandıra Atıksu Arıtma Tesislerinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İhtiyaç duyulan noktalarda projelerine hız kesmeden devam eden İSKİ, günlük arıtma kapasitesi 500 metreküp olan Anadolu Feneri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni hizmete aldı.

Yine günlük kapasitesi 500 metreküp olan Cumhuriyet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne 500 metreküplük bir ileri biyolojik arıtma kademesi de eklendi.

İdare, ihtiyaç duyulan bölgelerde 11 adet daha paket atıksu arıtma tesisi yapmayı planlıyor.

Öte yandan İSKİ, İstanbul’daki atıksuyun tamamının biyolojik ve ileri biyolojik olarak arıtılmasını sağlayacak 19’i ileri biyolojik 1’i biyolojik olmak üzere toplam 20 atıksu arıtma tesisini daha inşa etmeyi planlamaktadır.

Planlanan tesisler şu şekildedir: