İSKİ'den Uyarı !

Bu sebeple İdaremiz, 365 gün 24 saat, İstanbul’u besleyen tüm su kaynakları, su havzaları ve derelerde denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Istrancalar’dan Melen’e kadar geniş bir coğrafyada çalışmalar yürütüyor.

Ancak İdaremizce alınan tüm önlemlere rağmen, olumsuzlukların yaşanmaması adına İstanbulluların dikkatli olması, İdaremizin almış olduğu önlemlere destek vermesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, tüm İstanbulluların, gerek baraj çevresinin gerekse de derelerin kirletilmemesi noktasında azami dikkati göstermesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, bu alanları kirletenlerin görülmesi ya da oluşmuş bir kirliliğin fark edilmesi halinde Alo 185 ve İSKİ sosyal medya hesaplarından kurumumuzla iletişime geçilmesini saygıdeğer İstanbullulara önemle duyururuz!