İpek Kıraç’tan Sahiplendirme Çağrısı

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle başlatılan proje kapsamında, İBB’nin geçici bakımevlerinde kalan ve SemtPati uygulamasında sahiplenilmeyi bekleyen köpekleri Koç Topluluğu çalışanları ve aileleriyle buluşturan bir festival düzenlendi. SemtPati Fest’te, sokak hayvanlarıyla doğru iletişim ve beden dilinden, sorumlu hayvan sahibi olabilmeye kadar birçok farklı konuda eğitimler, söyleşiler ve çocuklar için eğlenceli atölyeler gerçekleştirildi. Festivalde konuşan İpek Kıraç, “Ünlü bir yazarın da söylediği gibi bir köpeği sahiplenmek, belki dünyayı değiştirmeyecek, ama kesinlikle o bir köpek için dünya sonsuza dek değişecek. Hayatınızı henüz bir köpekle paylaşmıyor ama hayatınızda onlara bir yer açmak istiyorsanız, sizleri geçici bakımevlerinde bulunan bir köpeği sahiplenmeye davet ediyorum” dedi. İBB Başkan Vekili Ülkü Sakalar ise “Sokakta yaşayan can dostlarımızın sağlıklı, hak ettikleri şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için belediyelerin sizler gibi yüreği sevgi dolu olan insanlarla el ele vererek, dostlarımıza yaşam alanları yaratmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları ile uyum, sevgi ve güven içinde bir yaşamı hedefleyen SemtPati Projesi, mobil uygulaması ile etkin ve yaygın sahiplendirme yapılmasına destek olurken, sokak hayvanlarıyla doğru ve güvenli iletişime yönelik farkındalık çalışmalarını da sürdürüyor. SemtPati Projesi kapsamında, Koç Topluluğu çalışanlarında ve ailelerinde, sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmayı ve onları köpek sahiplenmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir festival düzenlendi. Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri, SemtPati Fest’te İBB’nin geçici bakımevlerinde kalan ve SemtPati uygulamasında sahiplenilmeyi bekleyen köpeklerle tanışma ve sahiplenme süreci hakkında yetkililerden detaylı bilgi edinme imkânı buldu.

Festival öncesinde SemtPati uygulaması üzerinden köpek sahiplenmek için başvuruda bulunan ve İstanbul Gönüllüleri ile İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede aranan kriterleri sağlayan Koç Topluluğu çalışanları da ailelerinin yeni üyeleriyle etkinlikte tanıştı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve SemtPati Kurucusu İpek Kıraç’ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe; İBB Başkan Vekili Ülkü Sakalar, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, ÜNİHAK (Üniversiteler Arası Hayvan Hakları Koruma Topluluğu), Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri ile genel müdürlüklerinde ve fabrikalarında daha önce 40’a yakın köpeğe geçtiğimiz aylarda kapılarını açan Koç Topluluğu Şirketleri’nin temsilcileri katıldı.

İpek Kıraç: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçici bakımevlerinde yer alan 80’den fazla köpek dostumuzun yeni evlerine kavuşmasına vesile olduk.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve SemtPati Kurucusu İpek Kıraç, Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde düzenlenen festivalin açılış konuşmasında şunları söyledi: “Yaklaşık 2 yıl önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri ile birlikte sokak hayvanlarıyla uyum, sevgi ve güven içinde bir yaşamın hayaliyle yola çıktık. Bu süreçte projemiz dostlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda evrilerek yoluna devam etti. Bundan 4 ay önce Mart ayında başlattığımız ‘Sahiplen İstanbul’ projesi kapsamındaki iş birliğimiz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçici bakımevlerinde yer alan 80’den fazla köpek dostumuzun yeni evlerine kavuşmasına vesile olduk. Koç Topluluğu şirketlerimiz de İBB’nin geçici bakımevlerindeki 40’a yakın köpeği sahiplendi. Kısa sürede elde ettiğimiz sonuçlar bize umut veriyor. Elbette yolumuz uzun. Her patili dostumuzun ömürlük bir yuvası olana dek çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve İstanbul Gönüllüleri’ne bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

İpek Kıraç: “Sokakta yaşayan canlılarımızın bir kısmı gönüllülerin ve mahallelilerin desteğiyle hayata tutunuyor ancak her biri bu şansa sahip değil.”

“Yaşadığımız bu kent sadece bizim değil, aynı zamanda patili dostlarımızın” diyerek konuşmasını sürdüren İpek Kıraç, şunları kaydetti: “Sokakta yaşayan canlılarımızın bir kısmı gönüllülerin ve mahallelilerin desteğiyle hayata tutunuyor ancak her biri bu şansa sahip değil. Binlerce patili dostumuz, sağlık sorunları, trafik kazaları, barınma problemleri, şiddet, yetersiz ve kötü beslenmenin yol açtığı sorunlarla dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor. Bu sorunları çözebilmek için tek çare; devletin, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve toplumun bir arada hareket etmesi. Bugün aramızda olan tüm Koç Topluluğu çalışanlarının, bu sorunun çözümünde bir görev üstlenmeye hazır olduğunu ve daha fazlasını başarma cesaretini taşıdığını görüyorum. Koç Topluluğu çalışanları ve şirketleri olarak, her birimiz bu dönüşümde kritik bir rol oynayacağız. Etkili iş birlikleri ile toplumsal dönüşümü hep birlikte başaracağımıza inanıyorum.”

Ülkü Sakalar: “Sokakta yaşayan can dostlarımızın sağlıklı, hak ettikleri şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için belediyelerin sizler gibi yüreği sevgi dolu olan insanlarla el ele vererek, dostlarımıza yaşam alanları yaratmaya ihtiyacı var.”

Konuşmasına İpek Kıraç’a, Koç Topluluğu’na, İstanbul Gönüllüleri’ne ve tüm hayvanseverlere teşekkür ederek başlayan İBB Başkan Vekili Ülkü Sakalar ise etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu şehirde sayılarını henüz bilmediğimiz sokakta yaşayan can dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. Aslında şehri onlarla paylaşıyoruz ama zaman içinde o kadar hoyrat bir yapılaşmaya girdik ki bu güzel ortam gibi onların yaşayabileceği doğal ortamlar gittikçe azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hatta tüm belediyeler, yasalar gereği hayvanları yalnızca geçici bakımevlerinde bakabiliyorlar, tedavi ettiriyorlar. Onların da zaten hem imkânları kısıtlı, hem mekân kısıtlı. Dolayısıyla sokakta yaşayan can dostlarımızın sağlıklı, hak ettikleri şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için belediyelerin sizler gibi yüreği sevgi dolu olan insanlarla el ele vererek, dostlarımıza yaşam alanları yaratmaya ihtiyacı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak şu anda İstanbul’da Anadolu Yakası’nda 2 tane, Avrupa Yakası’nda 5 tane olmak üzere toplam 7 tane geçici bakımevi var. Fakat bu geçici bakımevlerinde sadece hayvanlar tedavi ettiriliyor, kısırlaştırılıyor ve bir süre sonra kanun gereği alındıkları yere bırakılmak zorunda kalıyor” dedi.

Rengârenk görüntülere sahne olan festival, dopdolu programı ile de katılımcılarını mutlu etti. Festival kapsamında İstanbul Gönüllüsü Pınar Satıoğlu “Sahiplenmenin Önemi ve Sahiplenme Süreci”, İBB Tepeören Geçici Hayvan Bakımevi Köpek Eğitmeni Gökçen Yücekaya “Sorumlu Hayvan Sahibi Olabilmek ve Sokak Hayvanlarıyla Doğru İletişim, Beden Dili”, İBB Tepeören Geçici Hayvan Bakımevi Başhekimi Veteriner Hekim Mehti Fidan ise “Sokak Hayvanlarında İlk Yardım” başlıklı eğitimleri düzenledi. Aileleri ile birlikte etkinliğe katılan çocuklar ise Pati Oyunu, Geri Dönüşüm Malzemelerinden Oyuncak Yapımı ve Kulübe Boyama Atölyeleri ile tüm günü eğlenerek geçirdi.

Köpeklerin bilgilerine tek noktadan ulaşılabiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati; Mart ayında, İBB’nin geçici bakımevlerindeki köpekleri sahiplendirmeye yönelik “Sahiplen İstanbul” sloganıyla seferberlik başlatmıştı. SemtPati uygulaması üzerinden mizaç testi yapılmış, temel eğitimleri tamamlanmış köpeklerin bilgilerine tek noktadan ulaşılabiliyor, köpek sahiplenmek isteyenler başvuruda bulunabiliyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu SemtPati mobil uygulaması, iOS ve Android cihazlardan ücretsiz şekilde indirilebiliyor.