İmamoğlu’ndan 10 Kasım’da Atatürk Sergisi ve Kent Ormanı Açılışı

Büyük Önderin askerlik hayatının ilk yıllarından Çanakkale Savaşı’na, Milli Mücadeleden aramızdan ayrılışına kadar geçen sürede çekilen fotoğraflar ve orijinal objeler, “Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi” sergisinde gösterilmeye başlanacak. Ata’nın aziz hatırasını yaşatmak için adının verildiği Atatürk Kent Ormanı, tüm etaplarıyla birlikte 10 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82. yılında, tüm Türkiye’de ve İstanbul’da büyük bir özlem, şükran ve minnetle anılacak. 10 Kasım 2020 Salı sabahı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenklerini sunacak. Ardından saat 09.05’te Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki törenin ardından “Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi” sergisini ziyarete açacak. Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek sergide; fotoğraf, fotoğraf makineleri ve orijinal eşyanın yanında bir de Ata’ya “Veda Rotası” sanal sergisi yer alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyarete açacağı sergi, 31 Mayıs’a kadar görülebilecek.

Geçtiğimiz 19 Mayıs’ta ilk etabı açılan Atatürk Kent Ormanı, tüm etaplarının tamamlanmasıyla birlikte 10 Kasım’da Başkan İmamoğlu’nun katılımıyla vatandaşın hizmetine açılacak. Saat 14.30’ta gerçekleşecek programda Başkan İmamoğlu, gençlerle birlikte Atatürk’ün aziz hatırasını anmak için alanda yürüyüş yapacak.

DOLMABAHÇE CAMİ’NDE MEVLİD-İ ŞERİF

Anma törenlerinin ardından İstanbul Valiliği, İBB, İstanbul Müftülüğü ve Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutulacak. Öğle namazının ardından Bezmialem Valide Sultan Cami’nde (Dolmabahçe) düzenlenecek mevlid programı ile Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler dualarla anılacak. Mevlid-i Şerif’in ardından cami avlusunda lokma ikram edilecek.

BAĞIMSIZLIĞA GİDEN YOL

Atatürk Fotoğraflarının Hikayesi sergisinde, Büyük Önderin bağımsızlığa kavuşturarak Cumhuriyet’e ulaştırdığı yeni Türkiye’yi kurarken çekilmiş fotoğrafları ve film kayıtları bulunuyor. Ayrıca Şişli Atatürk Müze Evi’nden sergi süresince ödünç alınan giysilerle, Atatürk Kitaplığı Arşivi’nden sergiye konu olan dönemi ve olayları aktaran gazeteler yer alıyor.

Sergide, Atatürk’ün fotoğraflarını çekerek yaşamının ve çalışmalarının belirli dönemlerini belgeleyen fotoğrafçıların kameraları da ailelerinden alınan izinle sergiye dahil edildi. Ayrıca Çanakkale Deniz Müzesi ve İstanbul Deniz Müzesi koleksiyonlarından Ata’mızın yaşamını belgelemiş fotoğraf makineleri de bu sergi için ödünç alınan objeler arasında yer aldı.

“VEDA ROTASI”

Sergide yer alan dikkat çekici başka bir bölüm ise Atatürk’ün ölümünün ardından ulusun derin kederini ve cenaze töreninin İstanbul’daki naklini anlatan “Veda Rotası”.

“Veda Rotası” sanal sergisi, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı tören salonunun fotoğraflarıyla başlıyor. Atatürk’ün ebediyete intikal eden bedenini Dolmabahçe Sarayı’ndan alıp Sarayburnu’ndan Yavuz Zırhlısı’na ulaştıracak kortejin takip edildiği seçkilerde; Dolmabahçe, Kabataş, Tophane, Fındıklı, Karaköy, Eminönü, Gülhane ve Sarayburnu’na kadar meydanları, caddeleri, sokakları dolduran İstanbullunun vedası görülebiliyor.

Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi sergisi, Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak kapılarını açacak. Haftanın her günü açık olan serginin gösterimi 31 Mayıs 2021’de son bulacak.

İSTANBUL’A BİR AKTİF YEŞİL ALAN DAHA

10 Kasım’da hizmete girecek Atatürk Kent Ormanı ile İstanbullu 1 milyon metrekare büyüklüğünde aktif bir yeşil alana kavuşacak. Ziyaretçilerine dinlenme, yürüyüş-koşu, oryantiring, kentsel tarım alanında tarımsal faaliyetlerde bulunma, festival alanı ile rekreasyon imkanı sağlayacak parkın, iki farklı noktada olmak üzere yaklaşık 1,500 metrekare çocuk oyun ve fitness alanı da bulunuyor.

EKOLOJİK DENGE ÖNCELİK OLARAK BELİRLENDİ

Doğal ekosistemi ile bitki ve hayvan türleri açısından büyük değer taşıyan Atatürk Kent Ormanı’nda, kuş türlerinin yoğun olduğu alanlarda aydınlatma yapılmadı. Bu nedenle ışık şiddetinde ve ışık yönlenmesi gökyüzüne değil yere ışık veren armatür tercih edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)