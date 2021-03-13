İmamoğlu'ndan Sağlık Çalışlanlarına Jest

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle meclise gelen ve Türkiye’de ilk olarak başlatılan sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’a ait otoparkları ücretiz kullanabilmesi uygulaması, 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.

İBB Meclisi’nin 12 Mart’ta oy birliğiyle aldığı kararla, aynı haktan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki memur, işçi, sözleşmeli personel ve son sınıftaki doktor adayları da dahil tüm çalışanlar yararlanacak.

İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının da aynı haktan yararlanması karara bağlandı.

9 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanan ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden bugüne kadar 220 bin sağlık çalışanı milyonlarca kez faydalandı.

İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanılmasından doğacak gelir kaybı da İBB tarafından sübvanse edilecek. Bugüne kadar 34 bin 350 sağlık çalışanı 853 bin 462 kez İSPARK otoparklarını ücretsiz kullandı.