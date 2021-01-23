İmamoğlu : “İstanbul’a Ve Türkiye ye Örnek Bir İş Yapacağız ”

Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeki 7 blok, 190 konuttan oluşan “As Fatih Kent Sitesi”, 2017 yılında riskli bölge ilan edildi. Riskli bölge statüsündeki site, yakın zamanda yaşanan depremlerle bir kez daha gündeme geldi. Sitede var olan, yeni depremlerle de artan hasarlar ve burada oturmak zorunda olan vatandaşların korkuları, birçok kitle iletişim aracı ile birlikte TV kanallarında haber oldu. Yaklaşık 4 yıldır aynı kabusu yaşayan site sakinleri, İBB iştiraki KİPTAŞ ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda ortak bir masada bir araya geldi. 31 Ocak 2020’de 3’te 2 çoğunluğu sağlayan site sakinleri, KİPTAŞ’ın kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine sunduğu, “Örnek Yerinde Dönüşüm Modeli”nde karar kıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Topkapı / İstanbul

DAİRE SEÇİMLERİ OCAK 2021’DE TAMAMLANDI

Süreci hızlıca harekete geçiren KİPTAŞ, Şubat 2020’de, taslak proje ve ön fizibilite çalışmalarını tamamlayarak, site sakinlerini temsil eden heyeti bilgilendirdi. Şubat 2020 itibariyle hızlanan görüşmelere ve çalışmalara, 2020 Mart’ında pandemi nedeniyle 3 aylık bir ara verildi. 19 Haziran 2020’de yeniden başlayan çalışmalarla birlikte, “avan mimari proje” ve proje görselleri hazırlatıldı. Siteyi temsil eden heyet, KİPTAŞ’tan ilk sunumu Eylül 2020’de aldı. Sitede ikamet eden 190 bağımsız birimden 170’i, konutlarının kentsel dönüşümün KİPTAŞ tarafından yapılması için, kuruma, 22 Eylül 2020’de muvafakatname (izin belgesi) verdi. KİPTAŞ, hak sahiplerinden gelen talepler doğrultusunda projeyi revize etti. Revizeler sonunda daire seçimleri, Ocak 2021 itibarıyla tamamlandı.

AKIN VE İMAMOĞLU TANIKLIK YAPTI KURT İLE DÖĞER SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

KİPTAŞ, hak sahipleri ile sözleşme yapmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında başladı. İlk sözleşme, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile site sakinlerini temsil eden heyet arasındaki görüşmelerde etkin rol oynayan Hatice Döğer arasında imzalandı. Topkapı’daki KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreni sırasında Akın, İmamoğlu, Kurt ve yaklaşık 30 yıldır söz konusu sitede ikamet ettiğini belirten Döğer arasında şu diyaloglar yaşandı:

DÖĞER: “BÜTÜN GAYRETİMİZ SAĞLAM, YENİ VE GÜVENLİ BİR BİNADA OTURABİLMEK”

İmamoğlu: İnşallah, daha güvenli bir binada sizi oturtmak istiyoruz.

Döğer: İnşallah. Zaten bizim bütün gayretimiz hem sağlam hem de yeni, güvenli bir binada oturabilmek. Bunun için epey gayret gösterdim. Sonu da inşallah iyi olacak diye düşünüyorum.

İmamoğlu: Yaptığımız işin bir örnek tarafı da var. İstanbul’a örnek olsun istiyoruz. Sizin siteniz 7 blok ya; İstanbul’da belki 150 bine yakın bina, ne yazık ki sakat. Onun için biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözmek için de sizinle yürüttüğümüz iş, aslında bir model. Tabi burada hem uzlaşacağız hem size alıştığınız yerde evlerinizi vereceğiz hem en uygun maddi koşullarda vereceğiz. KİPTAŞ’ın buradaki sorumluluğu o. Bütün bunları yaparken de ne yapacağız biliyor musunuz? Bir gözümüzden öbür gözümüzün haberi olacak; bu kadar şeffaf.

Döğer: O konuda teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, gerçekten KİPTAŞ’taki bütün çalışanlar bize her yönde yardımcı oldular.

İMAMOĞLU: “İNŞALLAH, HER ŞEY GÜZEL OLACAK”

İmamoğlu: Türkiye’ye de anlatacağız bu modeli örnek olarak. Burası, Bağcılar’da 190 konutlu, 7 bloklu bir yer. Teyzemiz diyor ki, ’26-27 senedir oturuyoruz.’ Ne yazık ki 26-27 sene önce yapılan bir binanın bile elinle ufalayacak şekilde betonu var. Bu, çok üzücü. Bir; yerinde dönüşüyoruz. İki; güzel ailelerimizin istediği gibi yuvalar olacak. Üç; sağlam olacak. Dördüncüsü; hızlı olacak. Ve bir de KİPTAŞ olarak bizim güvencemizde olacak. Biz, bu modeli İstanbul’un her yerinde çalışıyoruz. Kartal’da var, Pendik’te var, Eyüp’te var… Birçok yerinde modellerimizi çalışıyoruz. Beylikdüzü’ndeki hızlı başlayacak… İnşallah, her şey güzel olacak.

Döğer: Öyle zannediyorum ki, bizden yana bir sıkıntı olmadı şimdiye kadar. Hepsini aştık yani.

Kurt: Anacığım, seni işe alacağız biz.

AKIN: “ÇALIŞMALARINIZ, YARININ KENTLERİNİ OLUŞTURACAK”

Akın: Sizlerin bu çalışmaları, yarının kentlerini oluşturur Türkiye’de inşallah.

İmamoğlu: İnşallah. Allah, tamamına erdirsin. Ali, fotoğraf çekiliyoruz, imza atıyoruz ya… Heyecanım yükseliyor, diyorum ki; sanki bu binalar yarın bitecek. O kadar hızlı hareket etmemiz lazım. Allah’ın izniyle hızlı hızlı bitirelim, bir an önce evlerinize kavuşun. Sizi güvenli evlerinize hızlı bir şekilde taşımamız lazım ama kaliteli olacak.

Dörtlü arasında samimi bir havada gerçekleşen sohbet sonrasında, KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt ve site sakini Döğer, Akın ile İmamoğlu’nun tanıklığında kentsel dönüşüm sözleşmesini imzaladı. Kalan imzaların tamamlanmasının ardından, riskli yapıların yıkım ve tahliye işlemleri gerçekleştirilecek. Yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra projenin temeli atılacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)