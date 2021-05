İmamoğlu Çifti Anne Ve Bebekleri Unutmadı ...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan günü sosyal medyadan, “Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum” mesajını paylaşmıştı. Bu paylaşımdan sonra hızlıca harekete geçen İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ilk olarak, sosyal incelemesi yapılmış ve muhtaçlığı tespit edilmiş toplam 4.799 hamile kadın ile birlikte gerekli şartlara uyan yaklaşık 10 bin ihtiyaç sahibi aileyi belirledi. Beşik içerisinde konulan ve bir bebeğin ilk 4 aylık tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerle dolu koliler, dağıtıma hazır hale getirildi.

ARSLAN VE SALTIK DETAYLI BİLGİLER VERDİ

“Yenidoğan Destek Paketi” kolileri için düzenlenen tanıtım etkinliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün Edirnekapı’daki biriminde gerçekleştirilen etkinlikte, İmamoğlu çiftine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık eşlik etti. Arslan ile Saltık, projenin hayata geçirilişi, katkı sunanlar ve koli detaylarıyla ilgili bilgiler sundu. Arslan ve Saltık’ın ardından konuşan İmamoğlu, projenin “heyecan verici” olduğunu vurguladı. Projede, tasarımda ve katkı sunma sürecinde emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“AİLELERE ZOR ANLARINDA KATKI”

“Bir bebeğin 4 aylık ihtiyacını ona sunmak, ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına bu fiziksel katkıyı, bu morali, güzel beşiği, bu katkıyı sunmak önemli, değerli. Ama esas önemli olan, İstanbul'un bebeklerinin, yani kızlarımızın, oğullarımızın yanında olmak. Gerçekten dezavantajlı, gerçekten mağdur olmuş, bir bebekleri doğacak ama yarın bile o bebeğin ihtiyacını nasıl karşılayacağını bilmeyen ailelerin en zor anlarında bu fiziksel katkıyı sunmak, hem de imece usulüyle sunmak, yani herkesin bir ucundan tutması, birilerinin bir şeyler örüp yollaması; eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nin katkı sunması, İstanbul Gönüllüleri’nin, ‘Ben ne yapabilirim’ diye çırpınması ya da İstanbul Vakfı'nın buna zemin hazırlayıp bu organizasyonu hazırlaması bir başlangıç. Bu, büyümeli.”

“KATKILARIN ARTARAK SÜRECEĞİNE İNANIYORUM”

Benzer katkıların artarak süreceğine inandığını belirten İmamoğlu, “İstanbul ve İstanbul dışında daha birçok gönüllünün, katkı sunacak pek çok insanın olduğunun farkındayız. Zira bahsettiğimiz şey; çocuklarımız. Çocuklarımız, aslında geleceğimiz. Bir çocuk, hayata ne kadar umutla başlarsa, ne kadar güzel başlarsa, bir ülkenin geleceği de o kadar güzel olacaktır ve o kadar umut dolu olacaktır. Burada özellikle, bir çocuğun o gelişimi esnasında katkı alabileceği, değerli hocamız Prof. Dr. Selçuk Şirin’in gelişimle ilgili kitaplarının yine içinde olması, annenin, babanın onlara bakarak çocuklarına katkı sunacak kelimeleri mırıldanması, konuşmasına, gelişimine katkı sunması, hepsi çok ince detaylar. Ateş ölçeri, biberonu, o mini minnacık çocukların çorapları, yine dudak mendili, pişik kremi, güzel zıbınları, hepsi çok tatlı” dedi.

“AİLELERİ 1 YIL BOYUNCA İZLEYECEĞİZ”

Koli dağıtacakları aileleri 1 yıl boyunca ziyaret edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bunu biz, verip, bırakmıyoruz. Uzman arkadaşlarımız, 1 yıl boyunca, o ailenin moral, motivasyon ve ihtiyaç noktasında yanında olacak. Orada da bırakmıyoruz. Daha sonra ihtiyacı olan çocuklarımıza, yine kreş imkanı sunuyoruz. Yani tamamlayıcı, çocuğumuzun, İstanbul'un çocuklarının, bir nevi ilkokul seviyesine kadar hazırlanmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak en üst seviyede katkı sürecini planladık ve harekete geçirdik” şeklinde konuştu. “Çok şey yapabilirsiniz, çok binalar yapabilirsiniz, fiziksel mekanlar oluşturabilirsiniz; ama hiç birisi, şuradaki duygunun yerine geçemez” diyen İmamoğlu, “Çünkü, burada söz konusu olan insan. Yani bir insanın hayata başlangıç anı. Duamız; gerçekten bu şehrin, bu ülkenin ve bütün insanlığın güzel çocukları içindir. İyi, güzel çocuklar, hayata şanslı bir şekilde, tümden eşit bir şekilde gelirse, o dünya, kesinlikle güzeldir demektir. Bunun için mücadele edeceğiz, bu kentin bu kapsamdaki eksikliklerini gidermek noktasında mücadele edeceğiz. Biz da üç evlat edindik. Tabii ki bebekliği en iyi ben bilirim demeyeceğim, eşim bilir. Bebekliğin, o anlarındaki güzellikleri, heyecanı hep beraber yaşadık; ama o onun ihtiyaçlarını en fazla anneler karşılar. İşin doğası böyle” ifadelerini kullandı.

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

“Yenidoğan Destek Paketi”nin sadece kendi fikri olmadığına dikkat çeken İmamoğlu, “Zaten bizim da arzumuz şu: Her şeyi benim düşünecek halim yok. Böyle bir imkanım da yok; böyle olmasına da gerek yok. İstanbulluların bana sunduğu her güzel fikri, hayata geçirmekle sorumlu bir belediye başkanıyım; her şeyi bilmekle sorumlu bir belediye başkanı değilim. Onun için, iyi ki o güzel fikirleri paylaşan dostlarımız var diyorum” dedi. Yarının “Anneler Günü” olduğunu da hatırlatan İmamoğlu, “Bütün bebeklerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Ailelerini, annelerini, babalarını şimdiden tebrik ediyorum. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Buradan başta, kendi annemin ve yakın zamanda kaybettiğimiz kayınvalidemin, annelerin doğum gününü kutluyorum. Bütün annelerin güzel günlerde, sağlıklı bir yaşam sürmesini diliyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Minnet duyuyoruz onlara. Bizi yetiştiren onlar. İyi ki varlar. Şunu kimse unutmasın ki, cennet gerçekten annelerin ayakları altındadır. Hepsinin ellerinden hürmetle öpüyorum” diye konuştu.

DİLEK İMAMOĞLU: “ARZUMUZ; ÇOCUKLARA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK”

Eşinin ardından konuşan Dilek Kaya İmamoğlu da duygularını, “Alan elin, veren eli görmediği çok güzel bir duyarlılık örneği gösterdiniz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bebeklerin temel ihtiyaçları bunlar; olmazsa olmazları. Ama bu süre geçtikten sonra, aslında bizim en büyük amacımız ve arzumuz, onlara daha özgür ve daha gerçekten içinde yaşanılabilir bir dünya bırakmak bizim için daha da önemli. Sanırım o zaman biz de çok mutlu oluruz ve bebekler de dünyaya geldikleri için çok daha mutlu olurlar” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu çifti, ilk koliyi sembolik olarak dağıtım aracına yükledikten sonra, projede çalışacak personelle ve yöneticilerle anı fotoğrafı çektirdi.

İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN DARÜLACEZE ZİYARETİ

İmamoğlu çifti, “Yenidoğan Destek Paketi” etkinliğinin ardından Kayışdağı’ndaki İBB Darülaceze Müdürlüğü’ne geçti. Burada konaklayan yaş almış vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu çifti, açık havada düzenlenen buluşmada Darülaceze sakinlerine moral verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, açık havada ve uygun mesafe koşullarında gerçekleştirilen etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu. Etkinlikte kısa birer konuşma yapan İmamoğlu çifti, Darülaceze sakinlerinin anneler gününü kutladı. Etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı.

YENİDOĞAN DESTEK PAKETİ NEDİR?

Paket içeriği ile yeni doğan bebeklerin ilk 4 aylık tüm ihtiyaçları karşılanabilecek. Sosyal incelemesi yapılmış ve sosyoekonomik muhtaçlığı tespit edilmiş ailelere ücretsiz olarak ulaştırılacak. İçinde ilk 36 aylık dönemde ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte okumaları için tasarlanan bir kitap seti de yer alacak. Kitap seti, gelişim sürecine uygun olarak çocukların odaklanma, görsel algı, bilişsel ve dilsel beceri gibi temel becerilerinin gelişmesini amaçlıyor. Destek paketi, paketin parçası olan bir beşik içerisinde ailelere ulaştırılacak. İlk etaptaki hedef, sosyal yardımdan yararlanan 10 bin aileye ulaşmak. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sosyal incelemesi yapılmış ve muhtaçlığı tespit edilmiş 4.799 hamile olduğu görülmüştür. Bu aileler tek tek aranarak bilgi alınmakta ve dağıtım planlaması oluşturulmaktadır. İlk aşamada açlık sınırının altında bulunan ailelere gidilmesi hedeflenmektedir. Destek paketlerinin ailelere Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki “İstanbul 95 Projesi” ile iş birliği içerisinde ulaştırılması planlanmıştır.

İÇİNDE NELER VAR?

Ahşap beşik. Kitap seti (6 kitap). Bez. Biberon (Anti Colic). Islak mendil. Ağız mendili. Zıbın. Eldiven. Hırka. Patik. Çorap. Alt-üst kıyafet. Alt-üst pijama. Pudra. Pişik kremi. Bebek şampuanı. Ateş ölçer. Çıngırak. Battaniye. Bebek tırnak makası.