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İklim değişikliği hayatımızı nasıl etkiliyor?

Bilim insanları, tüm dünyanın ortak ve en önemli problemi olan küresel iklim değişikliğinin ilerleyen yıllarda ciddi sonuçlar doğuracağını vurguluyor. Bu anlamda sürdürülebilirlik kavramı, çevrenin korunması başta olmak üzere tüm kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından her geçen gün önemini daha da artırıyor. Yakın zamanda açıkladığı Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek stratejisi ile, insanların hayatlarına ve hayallerine odaklanabilmesini sağlayarak daha güvenli bir geleceğe adım atabilmeleri için çabalayan Generali Sigorta, iklim krizi ile mücadele kapsamında ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda küresel iklim değişikliğinin insan hayatında etkilediği 7 alanı paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2022 Perşembe 11:27
İklim değişikliği hayatımızı nasıl etkiliyor?
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Tarım alanları zarar görüyor

Küresel iklim değişikliği ile ilgili yayımlanan bir rapora göre 1880 yılından bu yana dünyanın sıcaklık seviyesinin 1 C° arttığı görülüyor. Ayrıca tüm dünyada yağış rejimlerinde de ciddi değişiklikler söz konusu. Buna bağlı olarak sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanması giderek zorlaşıyor ve tarım alanları zarar görüyor. Artan sıcaklıklar ve yağış rejimlerinin değişimi aynı zamanda tarımdaki verimliliği de olumsuz yönde etkiliyor.

Biyoçeşitlilik tahrip oluyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 3 milyar yıldan fazla bir sürede oluşan biyoçeşitlilik giderek azalıyor. Orman yangınları, kuraklık, sel ve kasırga gibi doğal afetlerin sonucunda yok olan türlerin bir yıllık bilançosu 1000’i geçiyor. Öte yandan deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle su altındaki yaşam formu önemli ölçüde zarar görüyor.

Dünyadaki oksijen seviyesi azalıyor

Son yıllarda dünya genelinde ortaya çıkan ve binlerce hektarlık orman alanlarına zarar veren orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin en önemli sonuçları arasında yer alıyor. Orman alanlarının yok olması bir yandan küresel iklim değişikliğini hızlandırırken diğer yandan da dünyadaki oksijen seviyesinin azalmasına neden oluyor.

İçilebilir su miktarı giderek düşüyor

Her ne kadar dünyanın yüzde 75’i su ile kaplı olsa da içilebilir su miktarı yüzde 3’ün altında. Küresel iklim değişikliğinin doğal bir sonucu olarak içilebilir su miktarı giderek azalıyor. Uzmanlara göre kısa bir süre sonra canlı ekosistemi su krizi ile karşı karşıya kalacak.

Yaşam alanları daralıyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan su seviyesi uygun ve elverişli yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor. İlerleyen yıllarda bazı ülkelerin sular altında kalacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası ekonomiler olumsuz etkileniyor

Küresel iklim değişikliği uluslararası ölçekte başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere çeşitli alanlarda maliyetlerin yükselmesine neden oluyor. Ayrıca küresel iklim değişikliğinin etkilerini ve karbon salınımını azaltmak için devletler, kurumlar, kuruluşlar ve şirketler üretim ağına çeşitli yatırımlar yapmak durumunda kalıyor.

Hastalık süreleri uzuyor

Küresel iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşen ısı artışı, hava kirliliği, buzulların erimesi, su ve gıda kalitesinin düşmesi gibi birçok etken, hastalık sürelerinin uzamasına ve hatta yeni tip virüslerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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