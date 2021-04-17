İkinci El Eşya Arayanların Dikkat Etmesi Gerekenler

2. El Eşya Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ev, herkesin kendisini rahat ve ait hissetmek istediği bir ortamdır. Eve dair bu aidiyet duygusunu hissedebilmek için de doğru eşyaları seçebilmek oldukça önemli bir konuma sahiptir. Özellikle evini baştan tasarlayacak kişiler için eşyaların hepsini yeni, kullanılmamış satın almak oldukça maliyetli olmaktadır. Bu nedenle de kişiler, temiz kullanılmış ikinci el eşyalara yönelmektedir. 2. el eşya satın alırken de dikkat edilmesi gereken belli detaylar bulunur.

1- Satın alacağınız eşya ihtiyacınızı karşılıyor mu?

Satın alacağınız eşyanın gerçekten aradığınız ürün olduğundan emin olmalısınız. Alacağınız eşya ihtiyacınızı gideren bir ürünse zaman kaybetmeden o eşyayı satın alabilirsiniz. Fakat benzer bir ürüne sahipseniz ve alacağınız eşya daha işlevsel olduğu için tercih ediyorsanız yapacağınız bu harcama sizi sıkıntıya sokabilir. İşinizi gören bir dolabınız varsa fakat daha şık bir görünüme sahip ikinci el dolap almak istiyorsanız, öncelik planlamanızı gözden geçirmenizde fayda var. Sahip olduğunuz dolabın gerçekten ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığı konusunu tekrar ele almanız işe yarayabilir.

2- Satın alacağınız eşya sağlam mı?

Satın alınacak olan ikinci el eşyaların ihtiyacı karşılamasının yanı sıra dayanıklı olup olmadığı da oldukça önemlidir. Belli bir yatırım yapacağınız eşyanın işinizi görecek ve sizi öngörülebilir bir süre idare edecek olması oldukça önemlidir. Dolayısıyla satın alacağınız ikinci el eşyanın güvenilir, bilindik bir marka olmasına dikkat etmenizde fayda var. Satın alınacak eşya bir mobilya ise deforme olup olmadığına dikkat edilmelidir. Şayet teknolojik bir alet satın alacaksanız da, çalıştığından emin olmadan ürünü almamaya özen göstermelisiniz.

3- Satın alacağınız eşyanın fiyatı ekonomik mi?

İkinci el eşya tercih edilmesinin en temel sebebi, uygun fiyatlı olmasıdır. Siz de ikinci el eşya satın alacaksanız, beğendiğiniz ürünün fiyatının piyasa değerini bilmelisiniz. Böylelikle birinci el fiyatına, ikinci el eşya almak gibi bir hataya düşmekten kaçınmış olursunuz. Bir koltuk takımına ihtiyacınız varsa ve ikinci el koltuk takımı arıyorsanız, piyasa araştırması yapmanızda fayda var. Piyasa değeri beş bin TL olan bir koltuğu ikinci el 4 bin beş yüz TL’ye satın almak çok da karlı bir alışveriş olmaz. Bu nedenle satın alacağınız ikinci el eşyanın ekonomik olmasına dikkat etmenizde fayda var.

4- Alacağınız eşya eviniz için uygun mu?

Satın alacağınız ikinci el eşyanın ev düzeniniz için uygun olup olmadığı detayı da büyük bir öneme sahiptir. Ev dekorasyonunuzu, eşya kalabalığınızı göz önünde bulundurarak doğru ürünü seçmeye özen göstermelisiniz. Odalarınız küçükse, büyük mobilyalar tercih etmek eşyaların çok iç içe görünmesine sebep olur ve rahat dolaşabileceğiniz alanları daha da kısıtlamış olursunuz. Bunun için de satın alacağınız ikinci el eşyaların ev düzeniniz için uygun olup olmadığına mutlaka dikkat etmelisiniz. Satın alacağınız mobilya bahçe mobilyasıyla, dekorasyon ve büyüklük olarak bahçenizle uyumlu olmasına özen göstermenizde fayda var. İkinci el bahçe mobilyaları da ekonomik fiyatlara sahip olması yönüyle en çok tercih edilen mobilya seçenekleri arasında yer almaktadır.

5- Eşyayı satın alacağınız yer güvenilir mi?

Satın alacağınız eşya kadar eşyayı nereden satın alacağınız da oldukça önemli. İkinci el eşya satın alacağınız firma ya da kişiler hakkında önceden bilgi edinmenizde fayda var. Güvenilir marka ve kişilerle çalışmak her zaman çok önemlidir. 2. el eşya satın alacağınız adrese güvendikten sonra alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. İkinci el eşya satın almak isteyenler dekopasaj.com adresini ziyaret edebilir.