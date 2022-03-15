İbrahim Dumankaya Holding Konut Projeleri

DKY inşaatın lideri İbrahim Dumankaya, 1961 yılında kurduğu şirketi ile inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirketin 2013 yılında yenilenen imajı ile daha güçlü ve dinamik bir şekilde sektörde başarılı işlere imza atmaya devam etmiştir. DKY inşaat konut projeleri ve iş alanları ile İstanbul’da birbirinden eşsiz projelere imza atmıştır.

Tamamlanmış birçok projenin yanı sıra halen devam eden projeleri de mevcuttur. Satışa sunulan projelerini sıralayacak olursak; DKY Kartal, DKY Business Kartal, DKY Sahil Kartal, DKY ON Kağıthane olarak belirtmek doğru olacaktır. DKY inşaatın tamamlanan projeleri ise DKY Cadde Göztepe 05, DKY Cadde Suadiye 12, DKY Cadde Erenköy 86 olarak 3 adet projesi mevcuttur. İbrahim Dumankaya liderliğinde DKY inşaatın tamamlanan ve satışa sunulmuş projelerinin yanı sıra gelecek hedefleri arasında bulunan DKY TEM Avrupa projesi de bulunmaktadır.

DKY Kartal Projesi

DKY inşaatın satışa sunulmuş projelerinden olan DKY Kartal projesi ile geniş, konforlu ve kaliteli bir konuta sahip olabilir bunun yanı sıra enfes manzarası ile de evinize huzuru davet edebilirsiniz. DKY Kartal projesi ile sunulan avantajlardan bir tanesi de ulaşım kolaylığı olacaktır. DKY Kartal Projesi; 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne, FSM Köprüsüne ve Sabiha Gökçen Havaalanına oldukça yakın bir mesafede bulunuyor.

DKY Kartal ve Eşsiz Manzarası

DKY Kartal projesini eşsiz yapan unsurlardan bir tanesi de mükemmel adalar manzarası olabilir. DKY Kartal projesinde bulunan konutların en alt katından en üst katına kadar tamamı bu manzaraya şahitlik edebiliyor.

DKY Sahil Kartal Projesi

DKY inşaatın satışa sunulan bir diğer konut projesi ise DKY Sahil Kartal projesidir. DKY inşaatın sunduğu tüm ayrıcalıklar bu projede de sizlere sunulmuştur. Konutunuza eşlik edecek mükemmel deniz manzarası ile konforlu ve huzurlu evlere sahip olabilirsiniz. Bu projede yer alan daireler +1,5 daire konsepti ile tasarlanmış olup sizlere eşsiz manzara deneyimi için balkonlar sunarken katlanır camlar ile yaşam alanınız genişletme şansı da sunmaktadır. Ayrıca sahil yoluna yakınlığı ile yeşil alanların, denizin yanı başında yer alan koşu parkurları ve yürüyüş alanlarının da tadını çıkartabilirsiniz.

DKY ON Kağıthane

DKY inşaatın satışa sunulmuş bir diğer projesi de Hayata Açık sloganı ile DKY ON projesidir. Kağıthane’de yer alan bu proje de tıpkı diğer konut projeleri ile konforu ve kaliteyi sunmayı hedeflemiş ve başarmıştır. Bu proje yalnızca bir konut sunmuyor, sosyal alanları ve ofisleri ile bir yaşam alanı sunuyor. +1,5 konseptli dairelerin kullanıldığı bu proje, iç dizaynları ile sizlere farklı konut seçenekleri sunuyor.

İstanbul Kağıthane’de yer alan DKY ON projesi bulunduğu konumu ile ulaşım kolaylığı da sağlamaktadır. Kemerburgaz caddesinde yer alan bu proje otoyollara oldukça yakın bir konumdadır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)