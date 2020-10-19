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İbb’ye, Telecoms World Awards’tan Birincilik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Telecoms World Awards 2020’de ‘Akıllı Şehirler’ kategorisinde birinci oldu. 16 yıldır düzenlenen etkinlik, salgın sebebiyle, 13 – 14 Ekim tarihlerinde çevrimiçi yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 09:47
İbb’ye, Telecoms World Awards’tan Birincilik
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İBB, 16 yıldır düzenlenen prestijli ödül töreni ‘Telecoms World Awards 2020’de ‘Akıllı Şehirler’ birincilik ödülü aldı. Bu yıl salgın nedeniyle ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirilen tören, 13 – 14 Ekim tarihlerinde yapıldı. Tüm dünyadan teknoloji sektöründen ve teknolojik alt yapılar kullanan firmalardan önemli isimlerin katıldığı törenin panellerinde günümüz teknolojisi ve gelecek ele alınıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

16 farklı kategorinin yer aldığı etkinlikte görev alan jüri üyeleri, seçimlerini, inovasyon ve teknolojiyi kullanarak sektörünü en iyi şekilde dönüştürebilen, çeşitli ortaklıklarla sektörünü geliştiren ve sektöre hizmet edenleri öne çıkardı.

İBB, ise ‘Akıllı Şehirler’ kategorisinde yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda “Akıllı şehir cihazları ve akıllı şehir teknolojisiyle ekosisteme katkı sağlayan kurum” değerlendirmesiyle ödülü kazandı. İBB, aldığı ödülle en etkili, yenilikçi ve güvenilir kurum olma unvanını da elde etti.

“Merkezimizde insan var”

Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner şunları söyledi:

“Göreve başladığımızda, temel yaklaşımımızı bu şehirde yaşayan herkesin yaşam kalitesini bir adım ileriye taşımak olarak belirtmiştik. Akıllı şehir teknolojileri dünyanın her yerinde 3P diye bilinen ‘Public - Private Partnership (Kamu – Özel İşbirliği)’ ile anılıyor. Biz de bu modeli benimsiyoruz ancak bizim bir de dördüncü p’miz var. O da ‘people’ yani insan. Çünkü işin içine insanı koymazsak bütün bu işler çok anlamlı değil. Bizim anlayışımızın merkezinde insan var. Bu ödüller bize doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından kıymatli yoksa bizim en büyük ödülümüz mutlu bir İstanbul.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi

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