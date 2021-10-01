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(İBB)Üniversite Öğrencilerine Maddi Destekte Bulundu

İBB, üniversite öğrencilerine 3 bin 200 TL eğitim desteği sağlayacak. Başvurular, 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2021 Cuma 12:06
(İBB)Üniversite Öğrencilerine Maddi Destekte Bulundu
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Öğrenciler, İBB’nin https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ sitesi üzerinden taleplerini iletecek. 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen yardımdan bugüne kadar 63.192 öğrenci yararlandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019’dan bu yana üniversite öğrencilerini destekliyor.

Bu yıl öğrenci başına 3 bin 200 TL destek sağlanacak. ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ programı kapsamında bugüne kadar toplam 63.192 öğrenciye ödeme yapıldı. 

Destek için başvuran aday öğrenciler değerlendirmeye alınacak. ’İBB Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’ne göre başvurusu onaylanan üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanacak. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başvuruları, 5-22 Ekim tarihleri arasında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ web sitesi üzerinden alınacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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