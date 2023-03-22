İBB Miras İle Tarihi Camiler Ramazan'a Hazır

Ramazan ayını iftarlar, sahurlar, sosyal yardımlar ve kültürel etkinlikler ile karşılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserlerin temizliği ve geleceğe taşınması konusunda da çok önemli çalışmalar yürütüyor. İBB Miras Ekibinin çabasıyla, İstanbul’da bu sene de tertemiz ve hoş kokulu camilerde Ramazan ayının manevi iklimine girilecek.

Yıl boyu yapılan rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra Ramazan ayı öncesinde kapsamlı ve detaylı temizlik yaparak ibadethaneleri on bir ayın sultanına hazırladıklarını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu bilgileri verdi:

“İBB Miras 3 yıldır tarihi camilerde çok özenli bir bakım onarım ve temizlik çalışması yapıyor. İstanbul’un bunlar özel dini mekanları hassas restorasyon anlayışı da öncelikli olacak şekilde bir temizlik anlayışı bu. Temizlik imandan gelir. Çok güzel şu anda camiden çıktım. Güzel ortamda temiz ortamda ibadet yapmak daha güzel olur tabii ki. 21 ilçede 42 rotada 1315 ayrı yapıya bakım temizlik çalışması yaptık. 3 yıl içerisinde 165 çeşmeyi onardık. 327 tarihi hazire ki bunların ciddi bir kısmı dergâh, Camii, Külliye, Medrese gibi yapılarla ilişkili alanlardı ve metruk alanlardı. 12 tane türbe restorasyonu tamamladık. 18 tane Osmanlı dini tarihi yapısında bakım ve onarım yaptık. Toplamda 522 dini mekanın bakım ve onarımını İBB Miras olarak gerçekleştirmiş olduk.”

SELATİN CAMİLER İBB’YE EMANET

Toplam 112 kişilik bir ekiple Osmanlı tarihinde yapılmış 40 selatin camileri titizlikle temizlediklerini aktaran Mahir Polat, “Fatih, Süleymaniye, Nusretiye, Nuruosmaniye ve Beyazıt camii gibi yapılar İstanbul’da belli başlı en üst düzey camileri temizliyoruz. Ramazan ayında vatandaşlarımız burada topluca ibadet edecekler. Özellikle teravih namazlarında burada olacaklar. Bu mekanlara ziyaret amacıyla da gelecekler. Buraların tarihi kimliğine yakışır şekilde temizliklerinin bakımlarının yapılması bizim için çok hassas bir çalışma. Büyük temizliğin baştan yapılıp camilerimizin hazır edilmesi huşu içinde ibadet etmemize de vesile olacak” diye konuştu.