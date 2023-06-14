banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.360,77
ALTIN
1.480,94
DOLAR
23,54
STERLİN
29,95
EURO
25,55
Jimnastiğin Kalbi Beylikdüzü’nde Attı
Jimnastiğin Kalbi Beylikdüzü’nde Attı
İmamoğlu Günlerce Süren Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
İmamoğlu Günlerce Süren Yangın Bölgesinde...
İBB Meclisi Oy Birliği İle Artan Maliyetler Karşısında İSKİ'Nin Suya Zam Yapma Talebini Kabul Etti
Son Dakika
İBB Meclisi Oy Birliği İle...
İBB Meclisi Oy Birliği İle Artan Maliyetler Karşısında İSKİ'Nin Suya Zam Yapma Talebini Kabul Etti
Son Dakika
İBB Meclisi Oy Birliği İle...

İBB Meclisi Oy Birliği İle Artan Maliyetler Karşısında İSKİ'Nin Suya Zam Yapma Talebini Kabul Etti

İBB Meclisi, artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle su fiyatlarında güncellemeye gitti. İstanbul’da konut su tarifesinin ilk kademesi yüzde 16,50 lira, köylerde 4,12 lira, işyeri su tarifesi ise yüzde 43,23 lira oldu. Konutlarda 15 metreküpe kadar 3 metreküp olarak uygulanan ücretsiz insani su kullanım hakkı uygulamasına da devam edilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2023 Çarşamba 08:42
İBB Meclisi Oy Birliği İle Artan Maliyetler Karşısında İSKİ'Nin Suya Zam Yapma Talebini Kabul Etti
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Haziran ayı toplantılarının ikinci birleşiminde İstanbul’da kullanılan su tarifelerinin güncellenmesi teklifini ele aldı. Siyasi parti gruplarının ortak kararıyla, İstanbul’da 0-15 metreküplük ilk kademe konut su tarifesi yüzde 12,94 oranında arttı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İstanbul’da 0-15 metreküplük konut ilk kademe su tarifesi yüzde 16,50 lira, köylerdeki su tarifesi 4,12 lira, işyeri su tarifesi ise yüzde 43,23 lira oldu. Organize sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde de işyeri su tarifesi uygulanmasına karar verildi.

Konutlarda 15 metreküpe kadar her 2,5 metreküpte 0,50 metreküp 15 metreküpte toplam 3 metreküp olarak uygulanan ücretsiz insani su kullanım hakkı uygulamasının da devam etmesine karar verildi.

Yeni Su Tarifesi

0-15 metreküp 16,50 lira

15-30 metreküp 25,75 lira

30 metreküp ve üzeri 32,34 lira

Ortak Sayaç 23,75 lira

6360 Sayılı Kanun ile Mahalle Olan Yerler 4,12 lira
Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerler 4,12 lira

Köy işyeri 10,80 lira

İşyeri 0-40 metreküp 43,23 lira

İşleri 41 metreküp ve üzeri 50 lira

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Meclisi Oy Birliği İle Artan Maliyetler Karşısında İSKİ'Nin Suya Zam Yapma Talebini Kabul Etti
İBB Meclisi Oy Birliği İle Artan Maliyetler Karşısında İSKİ'Nin Suya Zam Yapma Talebini Kabul Etti
Gelin Adayları İçin En İyi Seçenek: Nikah ve Nişan Abiye Elbiselerinde Son Trendler
Gelin Adayları İçin En İyi Seçenek: Nikah ve Nişan Abiye Elbiselerinde Son Trendler
İstanbul Otelleri: Eşsiz Bir Şehirde Unutulmaz Konaklama Deneyimleri
İstanbul Otelleri: Eşsiz Bir Şehirde Unutulmaz Konaklama Deneyimleri
Topkapı 29 ‘da Deprem Bölgesinde Cennetten Bir Köşe Diyerek Yüksek Bedeller İle Satılıp Halka Mezar Olan Siteler Gibi Olmasın… (VİDEOLU)
Topkapı 29 ‘da Deprem Bölgesinde Cennetten Bir Köşe Diyerek Yüksek Bedeller İle Satılıp Halka Mezar Olan Siteler Gibi Olmasın… (VİDEOLU)
En Şık ve Lezzetli Catering Sofraları Misafirliq’te
En Şık ve Lezzetli Catering Sofraları Misafirliq’te

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169