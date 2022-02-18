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İBB Mecli̇si̇ Çoğunluk Oyu, İski̇’ni̇n Mali̇yet Gi̇derleri̇ni̇ Görmezden Geldi̇

İBB Meclisi’nin AK Parti ve MHP çoğunluk oyu, İSKİ’nin 2022 yılı su fiyatı tarifesini reddetti. AK Parti, kendi sunduğu yüzde 25’lik zam teklifini de geri çekti. Elektriğe yüzde 288, mazota yüzde 135, doğalgaza yüzde 102 zam yapılırken, bir devlet kurumu olan İSKİ Genel Müdürlüğü, yüzde 0 zamla yoluna devam edecek. 0.5 metreküplük ücretsiz insani su kullanım indirimi de sürecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 09:00
İBB Mecli̇si̇ Çoğunluk Oyu, İski̇’ni̇n Mali̇yet Gi̇derleri̇ni̇ Görmezden Geldi̇
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Şubat ayı toplantılarının üçüncü birleşimini Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda İSKİ Genel Müdürlüğü, artan maliyetler nedeniyle su fiyatına zorunlu olarak artış önerdi. İSKİ’nin yüzde 49.64’lük artış öngören teklifinde; 5.56 lira olan suyun metreküp fiyatının 9.60 liraya yükseltilmesi, ücretsiz insani su kullanım bedeli düşüldüğünde ise faturalara birim fiyatın 8.32 lira olarak yansıtılması önerildi. 

Teklifi uygun bulmayan AK Parti ve MHP grupları, yüzde 25’lik artışla suyun birim fiyatının 6.92 liraya çıkartılmasını, 10 metreküpe kadar uygulanan insani su kullanım hakkının 30 metreküpe kadar yükseltilmesini teklif etti. Ancak, sonra teklifi geri çekti.

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan “İSKİ 2022 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifleri”, CHP ve İYİ Parti muhalefeti ve oy çokluğuyla reddedildi. Birleşimde, “İSKİ 2022 Yılı Kırsal Mahalle ve Su Satış Tarifesi, Ek ödenek ve 2022 Yılı Yatırım Programı Revizesi teklifleri de oy çokluğuyla kabul edilmedi. 

İBB Meclisi’nin 15 Aralık 2021 tarihindeki oturumunda, suya yüzde 17.80 oranında zam yapılmıştı. Ancak, 0.5 metreküplük ücretsiz insani su kullanım hakkı bedelinin yeniden uygulamaya geçirilmesi sebebiyle, İstanbullulara bu karar yüzde 6 indirim olarak yansımıştı.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: “AK PARTİ SUYA YÜZDE 0 ARTIŞ ÖNERDİ”

Sosyal medya üzerinden kararla ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü; elektriğe yüzde 288, mazota yüzde 135, doğalgaza yüzde 102 zam yapılırken, AK Parti, İstanbul’da İSKİ’ye yüzde 0 artış önerdi” dedi.

SUBAŞI: “100 LİRANIN ALTINDAKİ TEK FATURA SU”

 

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı da ülkedeki elektrik ve doğalgaz faturaları ile fiyat artışları nedeniyle İSKİ’nin maliyetlerinin büyük oranda arttığını belirterek, “Şu anda İstanbul’da 100 liranın altında gelen tek fatura su faturasıdır. İSKİ bütçesinde sizin yaptığınız zamlar yüzünde ortaya çıkan 4.5 milyar liralık farkın mutlaka karşılanması lazım. Bu tutumunuzla bir devlet kurumu olan İSKİ’yi tahrip etmeye çalışıyorsunuz, buna izin vermeyeceğiz” dedi.

BALYALI: “İSKİ’NİN SU MALİYETİ YÜZDE 120 ARTTI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da talebin bir zam talebi olarak algılanmaması gerektiğini, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle İSKİ’nin maliyetlerinde yüzde 120 gibi çok ciddi artışlar yaşandığını söyledi. Hesaplamayı yaparken elektrik, akaryakıt ve personel maaş artışları gibi 20 kalemin dikkate alındığını belirten Balyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İSKİ’nin 2022 yılı bütçesinde var olan yatırım ve hizmetleri 2022 gider bütçesi 10 milyar 364 milyon liradan 14 milyar 929 milyona çıktı. Yaklaşık yüzde 45’lik bir artış yaşandı. Bütçe artmazsa kurumun yatırım ve hizmetlerinin ikinci yarıyılda ciddi sekteye uğrayabilir. Bugünkü önerdiğimiz artışla bütçemizi 15 milyar liraya yükselterek bütçede yer alan bütün yatırım ve hizmetleri yapabileceğiz. Bu teklifi AK Parti grubuyla paylaştık, kendilerini dinledik, 20 gündür bir cevap verilmedi. İSKİ hepimizin değeri ve mevcut tarifeyle zarar ediyor. Elektriği bir gece yüzde 127 zam yapıldığı ve dövizin artışının öngörülemediği bir süreçte, yüzde 0’lık artış teklifi kabul edilemez. İSKİ zarar etmeye devam edecek. AK Parti; İSKİ’ye, ‘Zarar etmeye devam edin. Bu hizmet ve yatırımları yapmayın’ diyor.”

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da İSKİ’nin son 2.5 yılda çok önemli yatırımlar yaptığının altını çizerek, kabul edilmeyen fiyat tarifesiyle kurumun yatırım yapamaz hale geleceğini kaydetti. Özkan, AK Parti’nin teklifinde su ve atık suyun aynı kalemde yer almasının KDV ayarlamasını imkansız kıldığını da sözlerine ekledi. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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