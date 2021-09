İBB Kurban Bağışlarını Kavurma Olarak İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayırsever vatandaşların, İBB’nin güvenli eliyle ihtiyaç sahiplerine bağışladığı kurban etlerinin dağıtımını başlattı. İstanbul Vakfı tarafından düzenlenen ve 26 milyon 533 bin 500 lira bağışın toplandığı yardım kampanyası ile 231 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ve et suyu ulaştırılacak. Yardım kampanyasının et dağıtımı töreninde konuşan İmamoğlu, “Tekrar ilan edelim ki gerçekten İstanbul Vakfı, İstanbullulara ait bir vakıftır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce kurulmuştur ve bu vakıf vasıtasıyla, güvenilir bir zincir oluşmuştur. Geçen yıl 132 bin 50 aileye kurban etlerini ulaştırabilmiştik. Bu sene 231 bin aileye et ve et suyu ulaştıracağız. Biz bu hedefi daha da büyütmek istiyoruz. Kurban derilerinin tamamı da satılarak İstanbul Vakfı tarafından öğrencilere burs olarak verilecek. İstanbul Vakfı” dedi.