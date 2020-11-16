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İbb İstanbul’un İlk Su İstasyonunu Onarıyor

İBB, İstanbul’a ilk basınçlı suyu veren Terkos Pompa İstasyonu’nun bakım onarım çalışmasını yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:23
İbb İstanbul’un İlk Su İstasyonunu Onarıyor
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1885’de 2. Abdülhamit döneminde hizmete girerek yüz yıla yakın İstanbulluya hizmet veren tesisteki mekanizmalar, yeniden çalışır hale getirilerek kentin kültür hazinesine kazandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ, İstanbul’un ve Türkiye’nin ilk su pompa istasyonunu bakıma aldı. Terkos Pompa İstasyonu’nda başlatılan çalışmalarla kente ilk basınçlı suyu veren tarihi sanayi yapısı özenle elden geçiriliyor. Mimari özellikleri ve sanayi geçmişimiz hakkında verdiği ipuçları bakımlarından geleceğe aktarılması gereken yapıdaki çalışmalar, tarihi pompaların bulunduğu binaları da kapsıyor.

Sultan Abdülaziz döneminde etütlerine başlanan tarihi tesis hakkında İSKİ Vakıfsu Şube Müdürü Karsu Hatipoğlu şu bilgiyi verdi:

“Terkos Pompa İstasyon, çok önemli bir sanayi yapısı. Binanın yapımına 1883 yılında Abdülhamit zamanında başlanmış. İki yıl sonra 1885’de hizmete girmiş. Fransa’dan getirilen ilk pompalarla şehre su veriliyor. Sonrasında şehrin su ihtiyacı arttığı için yeni pompalar da ekleniyor. 1967’ye kadar tesis aktif şekilde çalışıyor. Bu tarihten 1980’e kadar da ihtiyaç halinde çalıştırılmak üzere hazır tutuluyor. Bundan sonra kullanıma kapatılarak müzeye dönüştürülüyor.”

TARİHİ POMPALARIN BULUNDUĞU BİNALAR DA BAKIMA ALINIYOR

Binayı ve su pompalayan makineleri kapsayan bakım çalışmaları hakkında bilgi veren Hatipoğlu, “Binaların boya, badana, çatı aktarımı ve pencere değiştirilmesi gibi tadilatlarını yapacağız. Makinelerin de aynı şekilde onarımlarını gerçekleştireceğiz. Yapının arka tarafında bir makine bulunuyor. Şehir Hatları ile birlikte ortak çalışma yaparak makinenin çalışmasını sağlayacağız” dedi.

Bakım onarım çalışmalarını 2021’in Nisan ayında tamamlamayı planladıklarını söyleyen Hatipoğlu, onarımların ardından Terkos Pompa İstasyonu’nun müze işlevine devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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