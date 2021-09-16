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 İBB'den Avrupa Hareketlilik Haftasına Özel Etkinlik Ve Kampanyalar

İBB, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’nda etkinlik ve kampanyalar düzenliyor. Hafta boyunca, İsbike yüzde 50 indirimli olacak. İSPARK, 19 Eylül Pazar günü İsbike Yenikapı İstanbul Bisiklet Evi’nden Tarihi Yarımada’ya kadar gidip tekrar Yenikapı’ya dönen, yaklaşık 15 kilometrelik mesafede bisiklet turu düzenleyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2021 Perşembe 11:43
 İBB'den Avrupa Hareketlilik Haftasına Özel Etkinlik Ve Kampanyalar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her yıl geleneksel olarak 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası için farkındalık oluşturacak etkinlik ve kampanyalar düzenliyor. 

300 NOKTADA 3 BİN AKILLI BİSİKLET HİZMET VERECEK 

İBB iştiraki İSPARK, İstanbulluların daha çok bisiklet kullanabilmesi amacıyla 16-22 Eylül tarihlerinde kent genelinde 300 noktada 3 bin bisikletle hizmet verdiği akıllı bisiklet istasyonlarından bisiklet kiralayanlara yüzde 50 indirim uygulayacak. İsbike cep uygulamasını kullanarak ya da kredi kartı ile indirimli olarak bisiklet kiralayabilecek olan vatandaşlar, istedikleri güzergahta sürüş yapabilecek.

YENİKAPI’DAN TARİHİ YARIMADA’YA BİSİKLETLE YOLCULUK 

İSPARK, 19 Eylül Pazar günü İsbike Yenikapı İstanbul Bisiklet Evi’nden Tarihi Yarımada’ya kadar gidip tekrar Yenikapı’ya dönen, yaklaşık 15 kilometrelik mesafede bisiklet turu düzenleyecek. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda İstanbulluları bisiklet kullanmaya teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak bisiklet turuna, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır ve birim yöneticileri ile İsbike Bisiklet Okulu eğitmenleri katılacak. 

MEZUNLARINDAN MALTEPE’DE BİSİKLET TURU

Her yaş grubundan binlerce kişiye ücretsiz eğitim vererek bisiklet kullanmayı öğreten İsbike eğitmenleri, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yine sahada olacak. 18 Eylül Cumartesi günü Maltepe’de, İsbike Bisiklet Okulu’ndan ücretsiz eğitim alarak mezun olan yaklaşık 6 bin kişiden gönüllülerin katılacağı bisiklet turu da düzenlenecek.

“PARK ET DEVAM ET” İLE METRO VE TRAMVAY’DA İKİ SEYAHAT ÜCRETSİZ

Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde, İSPARK’ın sürdürülebilir ulaşım modelleri ile sağlıklı ve güvenli hareketliliğe destek vermek, şehirde trafikten kaynaklı gürültü ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla 10 Eylül’de başlattığı “Park Et Devam Et” kampanyası büyük ilgi görüyor.

İBB ve İSPARK öncülüğünde kent ulaşımını rahatlatmak ve binlerce aracı trafikten çekerek sürücüleri metro ve tramvay kullanmaya yönlendirmek amacıyla başlatılan kampanya 31 Aralık’a kadar devam edecek. 

İSPARK’ın Metro ve Tramvay istasyonlarına yakın 16 noktadaki “park et devam et” otoparklarını kullanarak İstanbulkart ile ödeme yapan sürücüler, Metro ve Tramvay ile yapacakları iki seyahatte ücret ödemeyecekler. Ayrıca, metro ve tramvaya entegreli 13 adet P+R otoparkında İsbike akıllı bisiklet paylaşım istasyonları da bulunuyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı
Son Güncelleme: 17.09.2021 16:50
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