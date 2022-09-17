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İBB'Den 28 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde öğrenim gören ilk, orta ve lise eğitimine yeni başlayan 1., 5. ve 9. sınıflara ulaştırılacak toplam 28 bin kırtasiye seti ve çantanın dağıtımını başlattı. İkitelli Ortaokulu’nda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan İmamoğlu, “Diliyor ve istiyoruz ki; memleketimizin her noktasında çocuklarımız aynı koşullarda, eşit imkanlarla, hiçbir konuda eksiği olmadan, eğitimdeki fırsat eşitliğini en üst seviyede yaşayarak, geleceğin güçlü bireyleri olsunlar” dedi. İlkokullara dağıtılacak kolilerde toplam 20, orta ve lise bölümleri için hazırlanan kolilerde ise 15 kalem kırtasiye malzemesi yer alıyor. Kolilerde; çantadan yapıştırıcıya, çıtçıtlı dosyadan spiralli metot defterine, pastel boya takımından güzel yazı defterine kadar eğitim-öğrenim için gerekli malzemeler bulunuyor. İBB, 2019 yılından bu yana düzenlediği kampanya ile 3 yıllık süreçte toplam 78 bin 783 öğrenciye destek sunmuş olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2022 Cumartesi 16:32
İBB'Den 28 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği
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İMAMOĞLU:ÇOCUKLARIMIZ FIRSAT EŞİTLİĞİNİYAŞAYARAK GELECEĞİN GÜÇLÜ BİREYLERİ OLSUNLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullarda toplam 28.000 kırtasiye seti ve çanta dağıtımı kampanyasını İkitelli Ortokulu ile Kartal Hesna Gündeş İlkokulu’nda başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli’deki dağıtım törenine, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. Törende konuşan İmamoğlu, “Bugün yeni bir dönemin daha başlangıcındayız. Çocuklarımızın güzel bir geleceğe adım atmaları konusunda, çok çalışmalıyız. Bu okul yıllarında öğrendikleriniz, hayat boyu sizinle olacak. Hayatta en çok minnet duyduğum, hiçbir zaman unutmadığım ve ilkokuldan ortaokula, liseye, hatta üniversiteye kadar hep örnek aldığım öğretmenlerim olmuştur. Öğretmenlerimize minnet duyuyoruz. Sizlere verdiği o güzel emekler için, onlara çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseytin Çetiner /Küçükçekmece / İstanbul 

“İLKOKUL ÖĞRETMENİM, İKİNCİ ANNEM”

“İkinci annem” dediği ilkokul öğretmenine her zaman minnetle hatırladığını belirten İmamoğlu, öğrencilere “Güzel şeyler öğrenmenin keyfini çıkarmayı sakın unutmayın” tavsiyesinden bulundu. Atatürk’ün okulu, “Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki; Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir” sözleriyle tarifledğini aktaran İmamoğlu, “İstiyoruz ki; İstanbul’un ve memleketimizin her noktasında çocuklarımız aynı koşullarda, eşit imkanlarla, hiçbir konuda eksiği olmadan, eğitimdeki fırsat eşitliğini en üst seviyede yaşayarak, geleceğin güçlü bireyleri olsunlar” dedi.

“SİZLERİN ARASINDA…”

“Sizlerin arasında geleceğin öğretmenleri var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Geleceğin savcıları, hakimleri, valileri, belediye başkanları, bilim insanları, doktorları var. Aynı zamanda belki de gelecekte bir hastalık olduğunda, o çareyi bulan bir profesör var. Kadın bilim insanı var. Erkek bilim insanı var. Onun için biz, size o umutla bakıyoruz. Sizin tüm ihtiyaçlarınıza katkı vermek, ailelerinizin belki tamamlayamadığı bazı eksikleri tamamlama konusunda da hepimiz görevliyiz. Devletimizin her kurumu görevli. Hepimiz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Onun için sizlerin ulaşabileceği kütüphaneler açıyor, kreşler, yurtlar açıyoruz. Aynı zamanda sizin yaşlarınızdaki çocuklarımıza kırtasiye desteği veriyoruz. Şehit, gazi ailelerimizin evlatlarına, imkanları olmayan çocuklarımıza ‘Sen de Oku’ kampanyasıyla katkılar sunuyoruz. Devlet böyle bir şeydir. Devletimiz, yaşayan bütün insanlarının hakları olan fırsat eşitliğini, onlara sunmakta mecburdur. Dolayısıyla biz de size, bugün sizin hakkınız olan kırtasiyelerinizi getirdik. Güle güle kullanın.”

“BÜYÜT HAYALLERİNİ” TALİMATI

Özellikle kız çocuklarının eğitim alması noktasında eşi Dilek İmamoğlu’nun ciddi katkılar sunmaya çalıştığını vurgulayan İmamoğlu, içinde güçlü kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı “Büyüt Hayallerini” kitabının da olduğu bir seçkinin İkitelli Ortokulu’nda okuyan öğrencilere en kısa zamanda dağıtılması talimatını verdi. Okul bahçesinde öğrencilerin ile öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende; Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Mürü Murat Gözüdok, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile İkitelli Ortaokulu Müdürü Turgut Oğuz da yer aldı. Konuşmasının ardından Dilek İmamoğlu ile birlikte öğrencilerle anı fotoğrafı çektiren İmamoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte okula kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğretmenler odası ile okulun bazı sınıflarını ziyaret eden İmamoğlu çifti, öğrencilerle renkli sohbetler gerçekleştirdi.

KOLİLERDE YOK YOK

Kampanya kapsamında, İstanbul genelinde öğrenim gören ilk, orta ve lise eğitimine yeni başlayan 1., 5. ve 9. sınıflara yönelik, toplam 28 bin kırtasiye seti ve çantanın dağıtımı gerçekleştirilecek. Böylece İBB, 2019 yılından bu yana düzenlediği kampanya ile toplamda 78 bin 783 öğrenciye destek sunmuş olacak. İlkokullara dağıtılacak kolilerde toplam 20, orta ve lise bölümleri için hazırlanan kolilerde ise 15 kalem kırtasiye malzemesi yer alıyor. Kolilerde; çantadan yapıştırıcıya, çıtçıtlı dosyadan spiralli metot defterine, pastel boya takımından güzel yazı defterine kadar eğitim-öğrenim için gerekli malzemeler bulunuyor.

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