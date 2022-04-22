İBB 23 Ni̇san Çoçuk Karnavalına Ücretsi̇z Sefer Düzenli̇yor

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

İstanbul’da çocuklar için unutulmaz bir karnaval hazırlayan İBB, rahat ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Anadolu ve Avrupa yakasından toplam 30 farklı notadan 09.00- 11.00-13.00 saatlerinde Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne sefer düzenleyecek. Dönüş seferleri 17.00 ve 18.30 saatlerinde olacak.

KİPTAŞ KONUTLARINDAN DA SEFERLER VAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı için 10 ayrı KİPTAŞ konutlarında ulaşım durakları belirlendi. Bu belirlenen noktalarda aracalar 10.00’da kalkacak. Yenikapı’dan ise araçlar 17.00’da hareket edecek.

SEFERLERİN KALKIŞ YAPACAĞI NOKTALAR

ARNAVUTKÖY, Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi AVCILAR / Avcılar Metrobüs Durağı AVCILAR / Yenibosna Otobüs Durağı BAŞAKŞEHİR / Metrokent Metro Durağı BÜYÜKÇEKMECE / Tepecik Ulus Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi ÇATALCA / Kaleiçi Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi FATİH / Vatan Caddesi Emniyet Otobüs Durağı GAZİOSMANPAŞA / Küçükköy Meydan KADIKÖY / Bostancı Köprüsü KAĞITHANE / Cemal Kamacı Spor Kompleksi Önü KARTAL / Kartal Köprüsü KÜÇÜKÇEKMECE / Halkalı Meydan PENDİK / Pendik Köprüsü SANCAKTEPE / İSADEM Yerleşkesi SİLİVRİ / Selimpaşa Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi SİLİVRİ / Yeni Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Belediye Binası Önü SULTANGAZİ / Sultangazi Belediye Binası Önü ÜMRANİYE / Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi No: 1 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Metrobüs Durağı

KİPTAŞ KONUTLARI İÇİN ULAŞIM NOKTALARI

Kiptaş Hadımköy 2. Etap Konutları, Ömerli Mahallesi Terme Sk. No: 4U Site Yönetimi Hadımköy-Arnavutköy Kiptaş Hadımköy 3. Etap Site Yönetimi, Deliklikaya Mh. Ender Sk. Arnavutköy Kiptaş Çatalca 1. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege Sk. Kiptaş Sk. B110 A Blok Apt. No:33 A/K Çatalca Kiptaş Çatalca 2. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Gündoğdu Sok. No: 14 Çatalca Levent Bayramoğlu Kentsel Dönüşüm Site Yönetimi, Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Eyüpsultan Levent Güzeltepe Site Yönetimi, Güzeltepe Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. No: 2 Eyüpsultan Kiptaş Tepecik Konutlar Site Yönetimi, Türkoba Mahallesi Kooperatifler Caddesi No: 25 Büyükçekmece Kiptaş Silivri 3. Etap Konutları Site Yönetimi, Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 23/AK Silivri Kiptaş Sahilpark Evleri Site Yönetimi, Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi No: 140 Zeytinburnu Pendik Aydos Yeşilce Site Yönetimi, Velibaba Mahallesi Zeynep Sokak No: 9 Pendik

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)