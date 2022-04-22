İBB 23 Ni̇san Çoçuk Karnavalına Ücretsi̇z Sefer Düzenli̇yor

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner
İstanbul’da çocuklar için unutulmaz bir karnaval hazırlayan İBB, rahat ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Anadolu ve Avrupa yakasından toplam 30 farklı notadan 09.00- 11.00-13.00 saatlerinde Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne sefer düzenleyecek. Dönüş seferleri 17.00 ve 18.30 saatlerinde olacak.
KİPTAŞ KONUTLARINDAN DA SEFERLER VAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı için 10 ayrı KİPTAŞ konutlarında ulaşım durakları belirlendi. Bu belirlenen noktalarda aracalar 10.00’da kalkacak. Yenikapı’dan ise araçlar 17.00’da hareket edecek.
SEFERLERİN KALKIŞ YAPACAĞI NOKTALAR
- ARNAVUTKÖY, Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
- AVCILAR / Avcılar Metrobüs Durağı
- AVCILAR / Yenibosna Otobüs Durağı
- BAŞAKŞEHİR / Metrokent Metro Durağı
- BÜYÜKÇEKMECE / Tepecik Ulus Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
- ÇATALCA / Kaleiçi Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
- FATİH / Vatan Caddesi Emniyet Otobüs Durağı
- GAZİOSMANPAŞA / Küçükköy Meydan
- KADIKÖY / Bostancı Köprüsü
- KAĞITHANE / Cemal Kamacı Spor Kompleksi Önü
- KARTAL / Kartal Köprüsü
- KÜÇÜKÇEKMECE / Halkalı Meydan
- PENDİK / Pendik Köprüsü
- SANCAKTEPE / İSADEM Yerleşkesi
- SİLİVRİ / Selimpaşa Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
- SİLİVRİ / Yeni Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
- SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Belediye Binası Önü
- SULTANGAZİ / Sultangazi Belediye Binası Önü
- ÜMRANİYE / Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi No: 1
- ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Metrobüs Durağı
KİPTAŞ KONUTLARI İÇİN ULAŞIM NOKTALARI
- Kiptaş Hadımköy 2. Etap Konutları, Ömerli Mahallesi Terme Sk. No: 4U Site Yönetimi Hadımköy-Arnavutköy
- Kiptaş Hadımköy 3. Etap Site Yönetimi, Deliklikaya Mh. Ender Sk. Arnavutköy
- Kiptaş Çatalca 1. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege Sk. Kiptaş Sk. B110 A Blok Apt. No:33 A/K Çatalca
- Kiptaş Çatalca 2. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Gündoğdu Sok. No: 14 Çatalca
- Levent Bayramoğlu Kentsel Dönüşüm Site Yönetimi, Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Eyüpsultan
- Levent Güzeltepe Site Yönetimi, Güzeltepe Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. No: 2 Eyüpsultan
- Kiptaş Tepecik Konutlar Site Yönetimi, Türkoba Mahallesi Kooperatifler Caddesi No: 25 Büyükçekmece
- Kiptaş Silivri 3. Etap Konutları Site Yönetimi, Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 23/AK Silivri
- Kiptaş Sahilpark Evleri Site Yönetimi, Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi No: 140 Zeytinburnu
- Pendik Aydos Yeşilce Site Yönetimi, Velibaba Mahallesi Zeynep Sokak No: 9 Pendik
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)