Hz.Ömer Derki: Bir Yönetici Yönettiği Halk’ın En Fakiri’nin Yiyebildiğini Yemedikçe, Giyebildiğini Giymedikçe ; Z A L İ M D İ R

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Zararın neresinde dönersek kârdır mantığından hareket ederek gıda ve su konusunda israftan kaçınmaz isek yakın bir gelecekte bu iki nimetin sıkıntısını çekeriz.

Son din olan İslam’ın İsraf konusunu verdiği önemi anlatan bir sözde şudur ”Bir nehirde abdest alsanız dahi suyu israf etmeyin der”

İster Müslüman olsun ister Hıristiyan,ister Yahudi,ister Budist,ister ateist olsun hangi insan israf yapmıyor ? Bir yılda yaşanan gıda arzında dolayı fiyatların ne kadar artış gösterdiği bütün insanlık gördü.

Yüce yaratıcı kullarını bu şekilde uyarıyor eğer titreyip kendimize gelmez isek daha da kötü sonuçlar ile karşılaşabileceğimiz kesindir.

Dünyada yaşanan haksızlıklar,hukuksuzluklar zenginlerin daha zengin olduğu fakirlerin de açlık sınırının altına düştüğü bir dünyada idarecilerin sırça köşklerde yaşadığı halkın ise bir lokma ekmek için zorlandığı bir dünyada Hz.Ömer’in Dediği gibi: Bir Yönetici Yönettiği Halk’ın En Fakiri’nin Yiyebildiğini Yemedikçe, Giyebildiğini Giymedikçe o ZALİMDİR sözüne bugün hangi siyasetçi uygun değil ?

Bugün Dünya’nın bir çok ülkesinde Devlet Yöneticisi konumunda olan kişiler ile yönettiği halk arasında ne kadar fark olduğunu söylememize gerek yok herkes bunu görüyor. Sorulması gereken soru şu:Hz.Ömer’in dediği gibi hangi idareci yönettiği halk gibi yaşıyor ?

HALK OLARAK BİZ KENDİMİZİ DÜZELTMEZSEK İDARECİLERDE DÜZELTMEZ…

İdarecilerin Hz.Ömer’in dediği gibi olabilmesi için halkın da devlet başkanına sen Allah’ın yolunda saparsan biz seni kılıçlarımız ile düzeltmeyi biliriz diyecek seviyeye gelmesi lazım. Halk düzelmezse siyasiler ve yöneticiler düzelmez.

Bir yokluk ve sıkıtı ile karşılaşmamak için bugünden başlamak üzere her türlü israftan kaçınmamız gerekir. İsraf sadece yenilen yemeğin atılması ile olmaz.

Bugün bir çok kişi 2/3 saat bir elbiseyi giyip sonra kirlendi diyerek yıkanacak çamaşırların içine atmaları beraberinde su,deterjan,elektrik ve diğer bir çok israfı da getiriyor.

Elektrik pahalılığından yakınan birçok kişi çamaşırlarını bile kurutma makinesinde kurutur oldu.

Kadınlar hamurlarını bile artık elektrikli makine ile yoğur oldu. İnsanları her şeyin kolayına kaçtıkları için enerjilerini harcayamadıklarından dolayı aşırı kilo alıp obez oluyorlar ve hareketsiz olduklarından dolayı birçok eklem rahatsızlığı yaşar oldular.

Özetle titreyip kendi özümüze dönmedikçe bir çok belaya düçar olacağımız kesin gibi görünüyor.

Bizden uyarması demedi demeyin.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)