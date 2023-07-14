banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
6.423,98
ALTIN
1.647,17
DOLAR
26,17
STERLİN
34,39
EURO
29,44
Hüseyin ÇETİNER: "Zeytinburnu'na Adanmış Bir Ömür" (VİDEOLU)
Son Dakika
Hüseyin ÇETİNER: "Zeytinburnu'na Adanmış Bir...
Halkımız 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini 7.Yılında Lanetledi (Videolu)
Son Dakika
Halkımız 15 Temmuz Hain Darbe...
İstanbul'un İlk Kadın Denetim Amirleri Görev Başında
Son Dakika
İstanbul'un İlk Kadın Denetim Amirleri...
Baş “Erdoğan ABD’ye elini verdi kolunu alamıyor”
Son Dakika
Baş “Erdoğan ABD’ye elini verdi...

Hüseyin ÇETİNER: "Zeytinburnu'na Adanmış Bir Ömür" (VİDEOLU)

Adı Zeytinburnu ile Özdeşleşen Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'in yaşam hikayesi kısa bir belgesel' e konu oldu. 1972 Yılında Malatya'da başlayan bir hikayenin 1988 yılından bu yana yani 35 yıldır yaşam sürdü Zeytinburnu ilçesi ve Hüseyin Çetiner'in yaşamı an hatları ile özet bir şekilde bu tanıtım filmine yer aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2023 Cuma 16:26
Hüseyin ÇETİNER: "Zeytinburnu'na Adanmış Bir Ömür" (VİDEOLU)
banner171

Hüseyin ÇETİNER ÖzgeçmİŞİ

Hayatını Zeytinburnu’na vakfeden Gazeteci yazar Hüseyin ÇETİNER 1988 Yılından bu yana Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor.

ÇETİNER,1972 Yılında Malatya’nın Kale ilçesine bağlı eski ismi ile Pirot,yeni ismi ile Kıyıcak köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu Kıyıcak köyünde bitirdi. 1988 Yılında Zeytinburnu ilçesine yerleşti.

Ortaokulu eski ismi ile Cağaloğlu Mahmutpaşa yeni ismi ile Büyük Reşit Paşa Ortaokulunda tamamladı.

Lise tahsilini ise tarihi Pertevniyal Valide Sultan Lisesinde tamamladı.

Üniversite Eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde bitirdi.

ÇETİNER’in yazdığı Malatya isimli eserinin ilk basımı 1993’de yayınlandı. 4. Basımı ise 2005’de.

Hüseyin Çetiner doğduğu yerin kitabını yazar da doyduğu yerin kitabını yazmaz mı ?

Tabi ki yazar ve yıllarca üstünde çalıştığı “Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu” isimli kitabı ise Mart 2008 yılında yayımlayarak özel sektör tarafından yazılıp basımını yaptığı tek kişidir.

2016 Yılında ise ilçenin tarihi mekanlarını ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtmak için Zeytinburnu sevdalısı 13 arkadaşı ile beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu(GZP)’nu kurdu.

Hüseyin Çetiner Kendimi Zeytinburnu’na Vakfettim sözü ile de sahip olduğu Gazeteler,Haber Portalları, Youtube Kanalları ve sosyal medya hesapları ile Zeytinburnu’nu Yüz binlerce kişiye tanıttı ve halen de tanıtmaya devam ediyor.

Zeytinburnu ile alakalı kitap yazan tek kişi olan Hüseyin Çetiner’in adı adeta Zeytinburnu deyince ilk akla gelen kişiler arasında yer alması Çetiner’ i çok mutlu ediyor.

Çetiner 1997 Yılında Yıldız Özbaş ile evlendi ,3 kız,bir erkek evlat babasıdır.

İngilizce bilen Çetiner Zeytinburnu ile yatıp Zeytinburnu ile kalkıyor.

“İnsanların En Hayırlısı İnsanlar İçin Faydalı Olandır”

(Hadis-i Şerif )

“Zeytinburnu İçin Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak”

“Zeytinburnu’na Hizmet Benim İçin Bir Aşktır

İLETiŞİM İÇİN:

Hüseyin ÇETİNER/ Gazeteci – Yazar

Geleceğim Zeytinburnu Platformu - Kurucu Başkanı

GSMM ve WHATSAPP : 0532 - 344 05 12 www.zeytinburnutimes.com

[email protected]

Youtube : ZeytinKöy Tv.

Youtube: Huseyin ÇETİNER Tv

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.07.2023 16:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tülay Kırmızı güzellik sektörüne de hızlı bir giriş yaptı.
Tülay Kırmızı güzellik sektörüne de hızlı bir giriş yaptı.
Göz Alıcı Pırlanta Baget Yüzük Modelleri ile Şıklığına Şıklık Kat
Göz Alıcı Pırlanta Baget Yüzük Modelleri ile Şıklığına Şıklık Kat
En İyi Nakliyat Şirketi Mehmet Çolakoğlu
En İyi Nakliyat Şirketi Mehmet Çolakoğlu
İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Psikologlar
İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Psikologlar
İBB Meclisi Oy Birliği İle Artan Maliyetler Karşısında İSKİ'Nin Suya Zam Yapma Talebini Kabul Etti
İBB Meclisi Oy Birliği İle Artan Maliyetler Karşısında İSKİ'Nin Suya Zam Yapma Talebini Kabul Etti

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169