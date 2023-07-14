Hüseyin ÇETİNER: "Zeytinburnu'na Adanmış Bir Ömür" (VİDEOLU)

Hüseyin ÇETİNER ÖzgeçmİŞİ

Hayatını Zeytinburnu’na vakfeden Gazeteci yazar Hüseyin ÇETİNER 1988 Yılından bu yana Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor.

ÇETİNER,1972 Yılında Malatya’nın Kale ilçesine bağlı eski ismi ile Pirot,yeni ismi ile Kıyıcak köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu Kıyıcak köyünde bitirdi. 1988 Yılında Zeytinburnu ilçesine yerleşti.

Ortaokulu eski ismi ile Cağaloğlu Mahmutpaşa yeni ismi ile Büyük Reşit Paşa Ortaokulunda tamamladı.

Lise tahsilini ise tarihi Pertevniyal Valide Sultan Lisesinde tamamladı.

Üniversite Eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde bitirdi.

ÇETİNER’in yazdığı Malatya isimli eserinin ilk basımı 1993’de yayınlandı. 4. Basımı ise 2005’de.

Hüseyin Çetiner doğduğu yerin kitabını yazar da doyduğu yerin kitabını yazmaz mı ?

Tabi ki yazar ve yıllarca üstünde çalıştığı “Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu” isimli kitabı ise Mart 2008 yılında yayımlayarak özel sektör tarafından yazılıp basımını yaptığı tek kişidir.

2016 Yılında ise ilçenin tarihi mekanlarını ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtmak için Zeytinburnu sevdalısı 13 arkadaşı ile beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu(GZP)’nu kurdu.

Hüseyin Çetiner Kendimi Zeytinburnu’na Vakfettim sözü ile de sahip olduğu Gazeteler,Haber Portalları, Youtube Kanalları ve sosyal medya hesapları ile Zeytinburnu’nu Yüz binlerce kişiye tanıttı ve halen de tanıtmaya devam ediyor.

Zeytinburnu ile alakalı kitap yazan tek kişi olan Hüseyin Çetiner’in adı adeta Zeytinburnu deyince ilk akla gelen kişiler arasında yer alması Çetiner’ i çok mutlu ediyor.

Çetiner 1997 Yılında Yıldız Özbaş ile evlendi ,3 kız,bir erkek evlat babasıdır.

İngilizce bilen Çetiner Zeytinburnu ile yatıp Zeytinburnu ile kalkıyor.

“İnsanların En Hayırlısı İnsanlar İçin Faydalı Olandır”

(Hadis-i Şerif )

“Zeytinburnu İçin Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak”

“Zeytinburnu’na Hizmet Benim İçin Bir Aşktır”

İLETiŞİM İÇİN:

Hüseyin ÇETİNER/ Gazeteci – Yazar

Geleceğim Zeytinburnu Platformu - Kurucu Başkanı

GSMM ve WHATSAPP : 0532 - 344 05 12 www.zeytinburnutimes.com

[email protected]

Youtube : ZeytinKöy Tv.

Youtube: Huseyin ÇETİNER Tv

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)