HMS Otel Programı Yerli ve Milli

HMS Otel Programı Pamukkale Üniversitesi Teknokent te üretilmiş %100 Yerli bir yazılımdır. Yazılımda kullanılan kaynaklar tamamiyle açık kaynak kodlu ve Türkiye de geliştirilmektedir. Sunucularıda Türkiye de olduğu için bir sorun yaşamanızda anında iletişime geçebiliyorsunuz.

https://www.hmsotel.com/

Otellerin satış kanalları ile entegre olmasından dolayı satış kanalları ile bağlantılı çalışmaktadır. Oteller satış kanallarından gelen rezervasyonları sistemde görmekteler. Böylece bir çok satış kanalı tek bir ekranda toplamış oluyor.

Kimlik bildirim sistemi sayesinde oteller gelen kişilerin kimlik bildirimini otomatik olarak KBS sistemine bildirmiş oluyorlar. Ek bir iş yükünü de bu sayede kaldırmış oluyor.

Hotspot Sistemi Sayesinde kişiler T.C. Kimlik numaraları ile yada passaport numaraları ile internete giriş sağlayabiliyorlar. Check-in olduklarında otomatik olarak sisteme ekleniyor. Check-out olduktan sonrada sistemden siliniyor. Böylece interneti sadece müşterilerin kullanmasını sağlanıyor. 5651 nolu yasaya uygun olduğu içinde zorunlu olan internet loglamasını sağlanmış olunuyor.

https://www.hmsotel.com/kanal-yoneticisi/

HMS Rate sistemini kullanarak rakip analizi yapabilmektesiniz. Bu sayede çok hızlı bir şekilde rakiplerinizin fiyatını görebiliyorsunuz.

Cep telefonu , bilgisayar ve tablet te aynı anda kullanmanızda oldukça güzel bir kolaylık sağlıyor.

https://www.hmsotel.com/otel-programi/

Şirket Kurucusu Nurettin Sezer ile görüştüğümüzde Otel Programını 2010 yılında Türkiye de ilk bulut tabanlı otel programı çıkardığını iletti. O yıllarda sektördeki rakipler internet giderse ne yapacaksınız dedikleri zaman gelecekte bütün işlemlerin internetten olacağını söylemişti. Şu anda da rakiplerde HMS nin yaptıklarını takip etmekte. Nurettin Sezer e vermiş olduğu bu bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)