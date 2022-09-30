Hırsızların Korkulu Rüyası Protokol Güvenlik (VİDEOLU)

BİRÇOK YERDE HIRSIZLARI YAKALAYARAK EMNİYETE TESLİM ETTİLER …

Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesinda 08.09.2022 tarihinde Huzz Tower Elegans sitesine hırsızlık amacı ile gelen hırsızlar güvenlik elemanlarının dikkati ile fark edilince olay yerinden emellerine ulaşamadan kaçarak ayrıldılar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner – Başakşehir -İstanbul

25.09.2322 Gaziosmanpaşa SanKo Sanayi Sitesine hırsızlık amacı ile gelen hırsızlar Protokol Güvenlik Firmasının elemanlarınca yakalanarak haklarında yasal işlem yapılası için emniyet güçlerini teslim edildiler.

İSMAİL SÜLEYMANOĞULLARI GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Güvenlik işi basit bir iş değildir. Bu işte tecrübe, sermaye, kondüsyon başta olmak üzere birçok şeyin bulunması gerekir. Protokol Güvenlik Şirketi olarak bizler 13 yıldır özel güvenlik alanında bir çok seçkin projede,sanayi sitesinde ve şirkette özel güvenlik hizmeti sunuyoruz…

Bizden hizmet alan kişi ve kurumlar çok memnun oldukları için her sene sonunda sözleşmelerini yenileyerek yeniden bizden hizmet almaya devam ediyorlar.

Bu vesile ile bizden güvenlik hizmeti alan herkese sizin aracılığınız ile biz kez daha teşekkür etmek isterim şeklinde konuşan İsmail Süleymanoğulları hırsızları da helal ve doğru bir hayat yaşamaya davet etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)