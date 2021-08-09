Herkes İçin Yangınlarda Doğru Davranış Kuralları

Kızılay Akademi, ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla birlikte, yangınlarda doğru davranış kuralları çalışmalarını güncelledi. Yangına maruz kalanlar ve yangınlara müdahale için gönüllü olanların uyması gereken kuralları broşür haline getiren Kızılay, daha fazla insana ulaşabilmek için kuralları sosyal medya hesaplarından da yayımladı. İşte yangınlarda herkes için doğru davranış kuralları.