Herkes İçin Yangınlarda Doğru Davranış Kuralları

Orman Yangınları Sırasında Doğru Davranış Kalıpları
- Genel Davranış Kalıpları
- Yangın başladığını fark ederseniz Alo 177 ihbar hattını arayın ve doğru konum bilgisi verin.
- Resmi kurumlardan gelen uyarıları ve hava tahminlerini dikkate alın.
- Aşırı sıcaklardan dolayı sık sık su için.
- Hayatınız için asıl tehlikeyi oluşturan alevlerden çok dumandır. Dumana karşı uygun maske kullanın.
- Isıdan korunmak için varsa uygun eldiven ve gözlük kullanın.
- Paniğe kapılmadan durum değerlendirmesi ve tahliye planı yapın.
- Profesyonel eğitiminiz ve teçhizatınız yoksa uzman ekiplerin yangına müdahalesini bekleyin.
Binada Doğru Davranış Kalıpları
- Binada bulunan herkesin katılımıyla durum değerlendirmesi yapın.
- Bina çevresinde, çatıda ve oluklardaki yanıcı maddeleri- kurumuş otlar, bitki artıkları gibi potansiyel yakıtları temizleyin. Her türlü yanabilir eşyayı içeri çekin.
- Çatı ve duvarları ıslatın, çevredeki otları ve ağaçları ıslatın.
- Ateşin geçmesinin zor olacağı hendek gibi bir yangın emniyet şeridi oluşturun.
- Yangının geliş yönündeki tüm kapı ve pencereleri kapatın ancak kesinlikle kilitlemeyin.
- Bina içindeki lavabo, küvet gibi donanımı ve tüm kaplara su doldurun.
- Acil durum malzemelerini kontrol edin eksik varsa tamamlayın.
- Dumanın girmesini tamamen engelleyebileceğiniz bir oda seçin.
- Duman ve kıvılcım girebilecek tüm açıkları ıslak bezlerle tıkayın.
Tahliye Olurken Dikkat Edilmesi Gereken Doğru Davranış Kalıpları
- Yetkililer tarafından evden ayrılmanız istenirse bunu mümkün olduğunca hızlı yapın.
- Aile Afet Planınızı uygulayın.
- Yangından kaçarken en güvenli yolu seçin. Yangının yön değiştireceğini unutmayın.
- Acil durum malzemelerini, kıymetli eşya ve önemli belgelerinizi almayı unutmayın.
Orman Yangını Sırasında Araçta Doğru Davranış Kalıpları
- Aracınızı bitki örtüsünden olabildiğince uzak bir noktaya park edin.
- Aracınızın tüm cam ve kapılarını kapatın.
- Arabanın tabanına yüzükoyun uzanın. Varsa üzerinizi battaniye gibi kalın bir eşyayla örtün ve yangın geçinceye kadar araç içerisinde bekleyin.
- Görünebilmek için aracınızı farlarını açık bırakın.
- Durumunuzu ilgililere iletin.
Yangınlar Sonrası Eve Dönüş
- Orman yangınları sonrası eve dönüş için yetkililerin onayını bekleyin.
- Yangın tehlikesi geçip eve döndüğünüzde öncelikli çatınızı kontrol edin.
- Birkaç saatte bir çatı da dâhil olmak üzere evin her yerini kontrol edin.
- Unutmayın, yangından geriye kalan közler rüzgârla uçabilir ve yeni bir yangına neden olabilir. Teyakkuzda olun.
- Eviniz yangından hasar almışsa kesinlikle eve girmeyin.
- Yetkililerden evinizde hasar tespiti yapılmasını talep edin.
- Elektriği kontrol edin, şalter açık olduğu halde güç yoksa kendiniz müdahale etmeyin.
- Sıhhi tesisat ve kanalizasyon borularına müdahale ederken taşıdıkları sağlık riskini göz önünde bulundurarak uygun araç gereç kullanın.
Orman Yangının Ardından Çevrenin Kontrolü
- Halen sıcak olan yerlerin tekrar alev alabileceğini unutmayın.
- Hasarlı enerji nakil hatlarından uzak durun.
- Güvenliğiniz için kül çukurlarını işaretleyin.
- Toz parçacıklarını solumamak için uygun maske kullanın.
- Deri eldiven, ağır tabanlı ayakkabı gibi koruyucu eşya kullanın.
Orman Yangınlarının Ardından Gıda ve Suların Kontrolü
- Isıya, dumana veya kurumaya maruz kalmış yiyecekleri atın.
- Kirlenmiş olabileceğini düşündüğünüz suları asla kullanmayın.
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)