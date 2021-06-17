banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1414
ALTIN
498.117
DOLAR
8.7059
STERLİN
12.1322
EURO
10.3780
Sancar: Bugün partimize karşı katliam girişimi yaşandı, bütün muhalefet partileriyle bir araya gelip ortak tutum belirlemeli !
Son Dakika
Sancar: Bugün partimize karşı katliam...
İmamoğlu, Malatya’da konuştu: “İstanbul’u 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık”
Neşe Doster: '' Ben İflah Olmaz Bir Atatürk Sevdalısıyım''
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Yazarlık...
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den Tezcan'a hakaret!
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den...

HER MEKANDA 4 MEVSİM BAHÇE KEYFİ: SOMFY MOTORLU PERGOLA ÇÖZÜMLERİ…

Restoran, kafe ve otel gibi işletmeler için açık alanları kullanılabilir hale getirmek büyük önem taşıyor. Akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy’nin motorlu pergola çözümleri ile işletmelerin, müşterilerine 4 mevsim bahçe ve teras keyfi ile birlikte yüksek konfor sunmaları mümkün hale geliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 14:15
HER MEKANDA 4 MEVSİM BAHÇE KEYFİ: SOMFY MOTORLU PERGOLA ÇÖZÜMLERİ…
banner171

Mekanların açık alanlarını, Somfy motorlu pergola sistemleri ile yaz ya da kış bahçesine dönüştürerek değerlendirebilmek mümkün. Böylece restoran, kafe ve oteller hem sıcak ve güneşli günlerde hem de soğuk kış aylarında müşterilerine bahçe keyfi ve yüksek konfor yaşatabiliyor. Somfy’nin motorlu pergola sistemleri, uzaktan kumanda ya da telefona sadece tek dokunuşla açılıp kapanıyor. Müşterileri rahatsız eden ve bahçe mobilyalarına zarar veren UV ışınlarını engellemeye yardımcı oluyor. Gölge ve güneş ışığını idare etmek için istenildiği kadar açılıp kapatılırken, yağmurlu havalarda tamamen kapatılarak ıslanmayı da önlüyor. Somfy motorlu pergolalar, kolayca monte edilebilen güneş ve yağmur sensörleri ile gerektiğinde otomatik koruma da sağlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Somfy motorlu pergola sistemleri; mekanların açık alanlarındaki aydınlatmalar ve ısıtıcılarla da entegre edilebiliyor. Böylece yine kumandadan ya da telefondan bir dokunuş, mekandaki ambiyansı değiştirmek için yeterli oluyor. Soğuk bir günde müşterilerin kahvelerini keyifle yudumlamaya devam edebilmeleri için tek bir komutla pergola kapanıyor, ısıtıcılar çalışıyor ve ışıklar istenilen seviyede yanmaya başlıyor. İstendiğinde müzik de çalmaya başlayarak müşterilerin keyfine eşlik ediyor.

Somfy motorlu pergola sistemleri, kusursuz çalışması sayesinde mekanizma ve kumaşın ömrünü de uzatıyor. Pergolanın kumaş gerginliği, bozulmadan uzun süre sabit kalıyor, böylece daha az yıpranıyor. Ürün, yağmurlu havalarda atık suyun akıp gitmesine de yardımcı oluyor. Motor, hem sisteme bir engel takıldığında hem de pergolanın kumaşı fazla gerildiğinde durarak sistemi otomatik olarak koruyor.

www.somfy.com.tr

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.06.2021 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi Ve Uzaktan Eğitim Belgeseli Yayınlandı Virüse, Kısıtlamalara, Mesafeleri Rağmen… Birlikte Başardık!
Pandemi Ve Uzaktan Eğitim Belgeseli Yayınlandı Virüse, Kısıtlamalara, Mesafeleri Rağmen… Birlikte Başardık!
Sanatseverler ''Kahve ile Suluboya Şenliği''nde ikinci kez buluştu !
Sanatseverler ''Kahve ile Suluboya Şenliği''nde ikinci kez buluştu !
Nur ve Cihan mutluluğa imza attı.
Nur ve Cihan mutluluğa imza attı.
Avcılar Belediyesi Ekipleri, Zehirlenen  Yavru Köpekleri Hayata Döndürdü
Avcılar Belediyesi Ekipleri, Zehirlenen  Yavru Köpekleri Hayata Döndürdü
Metro Tünelleri Sanata Açılıyor
Metro Tünelleri Sanata Açılıyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169