HER MEKANDA 4 MEVSİM BAHÇE KEYFİ: SOMFY MOTORLU PERGOLA ÇÖZÜMLERİ…

Mekanların açık alanlarını, Somfy motorlu pergola sistemleri ile yaz ya da kış bahçesine dönüştürerek değerlendirebilmek mümkün. Böylece restoran, kafe ve oteller hem sıcak ve güneşli günlerde hem de soğuk kış aylarında müşterilerine bahçe keyfi ve yüksek konfor yaşatabiliyor. Somfy’nin motorlu pergola sistemleri, uzaktan kumanda ya da telefona sadece tek dokunuşla açılıp kapanıyor. Müşterileri rahatsız eden ve bahçe mobilyalarına zarar veren UV ışınlarını engellemeye yardımcı oluyor. Gölge ve güneş ışığını idare etmek için istenildiği kadar açılıp kapatılırken, yağmurlu havalarda tamamen kapatılarak ıslanmayı da önlüyor. Somfy motorlu pergolalar, kolayca monte edilebilen güneş ve yağmur sensörleri ile gerektiğinde otomatik koruma da sağlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Somfy motorlu pergola sistemleri; mekanların açık alanlarındaki aydınlatmalar ve ısıtıcılarla da entegre edilebiliyor. Böylece yine kumandadan ya da telefondan bir dokunuş, mekandaki ambiyansı değiştirmek için yeterli oluyor. Soğuk bir günde müşterilerin kahvelerini keyifle yudumlamaya devam edebilmeleri için tek bir komutla pergola kapanıyor, ısıtıcılar çalışıyor ve ışıklar istenilen seviyede yanmaya başlıyor. İstendiğinde müzik de çalmaya başlayarak müşterilerin keyfine eşlik ediyor.

Somfy motorlu pergola sistemleri, kusursuz çalışması sayesinde mekanizma ve kumaşın ömrünü de uzatıyor. Pergolanın kumaş gerginliği, bozulmadan uzun süre sabit kalıyor, böylece daha az yıpranıyor. Ürün, yağmurlu havalarda atık suyun akıp gitmesine de yardımcı oluyor. Motor, hem sisteme bir engel takıldığında hem de pergolanın kumaşı fazla gerildiğinde durarak sistemi otomatik olarak koruyor.

www.somfy.com.tr

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)