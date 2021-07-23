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Hediye Kartı Nedir? Nasıl Alınır?

Hediye kartları, son zamanlarda yaygınlaşmış olan bir hediye türüdür. Ancak burada siz sadece hediyenin alınacağı mağazayı belirlemiş oluyorsunuz

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Temmuz 2021 Cuma 10:11
Hediye Kartı Nedir? Nasıl Alınır?
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Hediye kartı, belirli kurumlardan alınabilen ve sadece aldığınız kurumda kullanabileceğiniz, alışverişi yaptıktan sonra ödemenizi gerçekleştireceğiniz kartlardır. Genellikle hediye seçmek için vaktiniz olmadığında, yakınınızın hediyesini kendisi seçmek istediğinde ya da sizin öyle düşündüğünüz durumlarda, hediye alacağınız kişiyi çok iyi tanımadığınızdan, ne alacağınıza karar veremediğinizde gibi durumlarda başvurulan bir tercihtir. İçine sizin belirlediğiniz tutarda yükleme yapılır ve içindeki para bittikten sonra veya son kullanma tarihi geçtikten sonra tekrar kullanılamaz. Size özel oluşturulur ancak oluşturulan sadece kodlardır. Bilgileriniz gerekmemektedir. Bodo.com sizlere tüm deneyim hediyesi alışverişlerinizde hediye kartı kolaylığı sağlıyor. Sevdikleriniz için satın aldığınız deneyim hediyeleri verirken, deneyimlerini gerçekleştirecekleri yerde ödemeyi bu kartlar aracılığı ile yapıyorlar.

Hediye kartı nasıl alınır?

Hediye kartlarını satın almak da kullanmak da oldukça basit. Alışverişin yapılmasını istediğiniz mağazaya gidiyorsunuz ve direk kasa noktasından hediye kartı talebinde bulunuyorsunuz. Sizlere, içerisine ne kadar yükleme yapacağınız sorulacak. Düşündüğünüz miktarı kasaya ödeyip, şık, kullanışlı ve size özel olan kartınızı alabilirsiniz. Sonrasında vermek istediğiniz kişiye güzel bir sunum eşliğinde verebilirsiniz. Kullanım açısından bir banka kartına benzeyen bu kartların farkı, içerdiği miktar bittikten sonra tekrar kullanılmaması. Bodo.com sizlere, daha özgün bir biçimde hediye kart kullanımı sunuyor. Örneğin, bodo.com adresinden annenize hediye alacaksınız ve birkaç seçenek arasında kararsız kaldınız. Seçeneklerinizi maksimum 5’e indirdikten sonra sepetinize ekliyorsunuz, adres, tebrik metni girip, hediye kutusu sunumunu tercih ettikten sonra hediyeler arasından sadece en yüksek fiyata sahip olan deneyimin ücretini ödüyorsunuz. İşte bu kadar! Hediye kutusu annenizin adresine geldiğinde kullanmak için bodo.com dan aktive etmesi yeterli. Bu seçenekler arasından, ödediğiniz fiyattan daha düşük miktarda olan bir seçim yaptıysa kalan tutarla ikinci bir deneyim daha alabilir. Bodo.com’un ayrıcalıklı dünyasını keşfedin.

Hediye kartı ile alınabilecek hediyeler

Klasik bir hediye kart ile alınacak hediyeleri, kartınızı aldığınız firma belirtecektir. Alışverişinizi belirtilen yerden yaptıktan sonra ödeme işlemlerinde kartınızı kullanarak ödemenizi sağlayabilirsiniz. Bodo.com’da tüm hediyelerde bu aracı kullanabilirsiniz https://bodo.com/tr/hediye-karti/ ! ‘’Dolphinarium Gösterisi’’: Baktığınızda içinizi sevgiyle dolduracak mu muhteşem varlıkların marifetlerini doyasıya izleyin. ‘’İtalyan Tatlıları Yapım Dersi’’: Uzmanından alacağınız doğru bir eğitimle, sevdiklerinizin tatlı şefi olun. ‘’Aile için Hafta Sonu SPA Tatili’’: Ailecek yapılacak en güzel aktivitelerden. ‘’Yatta Gün Batımı’’: Romantik ve huzur dolu bir ortamda, sevdiğiniz insanla muhteşem bir gün yaşayın. ‘’İki Kişi için Ormanda Fetbike Bisiklet Turu’’: Ormanın eşsiz havasını ciğerlerinize doldurun. ‘’İki Kişi için Korku Oda Oyunu’’: Gerilim severlerin bayılacağı mükemmel bir deneyim. Bodo şaşırtır seni!

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