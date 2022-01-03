Hayvan Severler Belediyeleri Protesto etti

Bir süredir belediyeler tarafından, sokak hayvanlarına yönelik bazı kötü muameleler

gerçekleştirildiğine büyük bir endişeyle tanıklık ediyoruz.

Belediyeler, sokak hayvanlarıyla ortak yaşam kültürümüzün sağlanması için çalışmalar yapması

gerekirken, maalesef görevi şoförlük olan personeller tarafından narkotik madde kullanmak suretiyle

hayvanları bayıltarak kanuna aykırı toplamalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ne yazık ki belediye ile resmi kanallar üzerinden temas kurmaya çalışsak da muhatap bulamıyor,

sorularımıza bir türlü cevap alamıyoruz.

Buradan tüm ilgili tüm yetkililere sesleniyoruz!

Barınak bulunmadığı halde ilçelerin birçok noktalarından alınmış sokak hayvanları şimdi nerededir?

Yıllardır belediye personelinin evde baktıkları özel ırk hayvanlara bakım, aşı ve kısırlaştırmaların

yapıldığı sözde Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde sokak hayvanlarına kısırlaştırma yapmamanızın

bedelini neden sokaktaki sahipsiz hayvanlara ödetiyorsunuz?

2022 yılının ilk günlerinde buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz ki;

Sahipsiz hayvanlara karşı kanuna aykırı uygulamaların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Sokakta yaşayan hayvanlar kimsesiz değildir.

Her bir canlının takipçisi tüm vatandaşlardır.

Herkesi sokakta yaşayan masumların haklarını aramaya davet ediyoruz.