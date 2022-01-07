Hayatınızı Duman Etmeyin Başlıklı Karikatür Yarışması

Sarıay Derneği Baskani Dr.Hasan SAHAN yaptığı açıklamada SARİAY DERNEGI olarak, farkındalığın artırılması ile sigara karşıtı çalışmaların bu durumun etkilerini azaltacağına inanıyor..Bu temel düşünceler doğrultusunda Sarıay Derneği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan ve İstanbul’un 39 ilçesindeki liselere yarışma şartnamesi gönderilen “Hayatınızı Duman Etmeyin” başlıklı karikatür yarışmasını organize etti. Yarışma aynı zamanda bu konudaki çalışmaları ile çok değerli katkılar sağlayan Prof. Dr. Orhan Kural’ın anısına organize edildi. Yarışmaya katılmak isteyen lise öğrencileri bağlı bulundukları okul müdürlükleri aracılığı ile eserlerini Sarıay Derneği’nin Sultanahmet’teki merkezine gönderebilir. Yarışmaya ilişkin her türlü sorularınızı (sariaydernegi34@gmail.com) adresine de gönderip cevap alabilirler dedi.

Baskan SAHAN. Yarışma birincisine 3 Bin TL, ikincisine 2 Bin Tl, üçüncüsüne bin TL ve başarı ödülleri takdim edilecek. Ödül töreni 9 Şubat 2022 Dünya Sigarayı Bırakma Gününde, Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecegini ifade etti.

HABER ..Ali GUNDUZ

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Saygılarımızla...

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)