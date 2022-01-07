banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,004.53
ALTIN
798.22
DOLAR
13.85
STERLİN
18.77
EURO
15.66
CHP’li Özgür Karabat’tan ‘Darphane 130 milyar bastı iddiası’ “Darphane AKP’nin arka bahçesi oldu!”
CHP’li Özgür Karabat’tan ‘Darphane 130...
Hayatınızı Duman Etmeyin Başlıklı Karikatür Yarışması
Hayatınızı Duman Etmeyin Başlıklı Karikatür...
Portakalı Tüketmeni̇n 7 Önemli̇ Kuralı!
Portakalı Tüketmeni̇n 7 Önemli̇ Kuralı!
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf Kazanacak !...
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf...

Hayatınızı Duman Etmeyin Başlıklı Karikatür Yarışması

Tütün bağımlılığının azaltılmasına yönelik tüm yasal düzenleme ve yaptırımlara rağmen sigaradan dolayı kaybımız hâlâ çok üzücüdür. Günlük ortalama vefat sayıları göz önünde bulundurulduğunda sigara yüzünden kaybettiğimiz insanlarımızın sayısı korona virüs nedeniyle kaybettiklerimizin sayıları bir birine yakındır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2022 Cuma 10:36
Hayatınızı Duman Etmeyin Başlıklı Karikatür Yarışması
banner171

Sarıay Derneği  Baskani Dr.Hasan SAHAN yaptığı açıklamada SARİAY DERNEGI olarak, farkındalığın artırılması ile sigara karşıtı çalışmaların bu durumun etkilerini azaltacağına inanıyor..Bu temel düşünceler doğrultusunda Sarıay Derneği,  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan ve İstanbul’un 39 ilçesindeki liselere  yarışma şartnamesi gönderilen “Hayatınızı Duman Etmeyin” başlıklı karikatür yarışmasını organize etti. Yarışma aynı zamanda bu konudaki çalışmaları ile çok değerli katkılar sağlayan Prof. Dr. Orhan Kural’ın anısına organize edildi. Yarışmaya katılmak isteyen lise öğrencileri bağlı bulundukları okul müdürlükleri aracılığı ile eserlerini Sarıay Derneği’nin Sultanahmet’teki merkezine gönderebilir. Yarışmaya ilişkin her türlü sorularınızı (sariaydernegi34@gmail.com) adresine de gönderip cevap alabilirler dedi.

Baskan SAHAN. Yarışma birincisine 3 Bin TL, ikincisine 2 Bin Tl, üçüncüsüne bin TL ve başarı ödülleri takdim edilecek. Ödül töreni 9 Şubat 2022 Dünya Sigarayı Bırakma Gününde, Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda  gerçekleştirilecegini ifade etti.

  HABER ..Ali GUNDUZ

--

Saygılarımızla...

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf Kazanacak !...
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf Kazanacak !...
Son Yılların En Çok Kazandıranı Gayrimenkul
Son Yılların En Çok Kazandıranı Gayrimenkul
Seçmeli Din Dersini istemeyen dilekçe versin
Seçmeli Din Dersini istemeyen dilekçe versin
Son Yılların En Çok Kazandıranı Gayrimenkul
Son Yılların En Çok Kazandıranı Gayrimenkul
Hayvan Severler Belediyeleri Protesto etti
Hayvan Severler Belediyeleri Protesto etti

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169