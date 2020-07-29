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Hamilelik Kan Testi Nedir? Nasıl Yapılır ?

Hamilelik kan testi, kişilerin gebe olup olmadığını kesinleştirmek için uygulanan bir gebelik testidir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:58
Hamilelik Kan Testi Nedir? Nasıl Yapılır ?
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Hamilelik kan testi, kişilerin gebe olup olmadığını kesinleştirmek için uygulanan bir gebelik testidir. Beta HCG testi olarak da bilinen bu test, damardan alınan kanın laboratuvar ortamında incelenmesiyle yapılır. Hamilelik kan testi ile gebeliğin belirlenebilmesi için kadınların adet günlerinin en az bir gün gecikmiş olması gerekir. Regl gününün gecikmesinin ardından yapılan testte, HCG olarak bilinen hormonun kontrol edilmesiyle gebelik teşhisinde bulunmak mümkün olur. Beta HCG hormonunun yüksek çıkması her ne kadar gebelik olduğu anlamına gelse de, bazı hastalıkların da bu hormonu yükseltebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Şayet gebelik oluşup, embriyo anne rahmine tutunmuşsa da sonrasında düşme durumu olabilir. Bu nedenle, beta HCG hormonu iki üç günde bir düzenli olarak ölçülmeli ve hamileliğin kesinliği gözlemlenmelidir. Örneğin; dış gebelikte de HCG hormonunun arttığı görülür fakat sonrasında hormonun değerinin giderek azaldığı tespit edilir. Beta HCG hormonu belli bir aralığı aştıktan sonra bebeğin anne karnındaki hareketleri ve kalp atışı ultrasonografi ile gözlemlenebilir.

Hamilelik Kan Testi Çeşitleri Nelerdir ?

Hamilelik kan testi, alanında uzman jinekologların yönlendirmesiyle yapılır. Hamilelik şüphesi olan kadınların HCG değerleri laboratuvar ortamında test edilir. Hamilelik kan testi çeşitleri,kalitatif HCG kan testi ve kantitatif HCG kan testi olmak üzere ikiye ayrılır. Kalitatif HCG kan testi, kadınların vücudunda herhangi bir HCG hormonunun üretilip üretilmediğini tespit eder. Gebeliğe dair kanda yapılan en basit hamilelik testi olarak bilinir. HCG tespitinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için adet tarihlerinden emin olmak gerekir. Adet takibinin yapılmaması durumunda HCG hormonlarının seviyesinde anormallikler görülebilir. Kantitatif HCG kan testi ile, kandaki HCG seviyesini başarılı bir şekilde ölçmek için yapılır. Değerlerin beklenenden yüksek ya da düşük olması durumunda, doktorların önerisiyle bu test 2 ya da 3 gün içerisinde tekrar uygulanabilir.

Hangi Gebelik Testi Daha Güvenilir ?

Gebelik şüphesi olan kadınların en çok merak ettiği konulardan birisi de, yaptıracakları gebelik testlerinin hangisinin daha güvenilir olduğudur. Günümüzde gebeliğe dair yapılan testler üst düzey bir hassasiyete sahiptir. Testlerin doğru sonuç verebilmesi için kadınların adet gecikme sürelerini kesin olarak bilmeleri gerekir. Örneğin; idrar kitleriyle yapılacak testlerin doğru sonuç verebilmesi için kadınların adet gününün yaklaşık en az 7 gün gecikmiş olması gerekir. Uzmanlar adet gününün 2 hafta gecikmesi sonucunda yapılan idrar testlerinin daha hassas sonuç verdiğini de açıklamaktadır. Gebelik idrar kiti, sağlık kuruluşuna gidemeyen kadınlar için oldukça idealdir ve hızlı sonuç verir.

Hamilelik kan testi ise bir sağlık kuruluşunda yapılır. Bu testin yapılabilmesi için kadınların adet gününün en az bir gün gecikmiş olması gerekir. Hamilelik kan testi, idrar kiti kadar hızlı sonuç vermese de aynı gün içerisinde netice belli olur. Hamilelik kan testlerinin yanılma payı, idrar kitlerine kıyasla daha düşüktür. İdrar kitiyle gebelik sonucu negatif çıkan ve gebelik belirtileri devam eden kişilerin mutlaka hamilelik kan testi yaptırmaları önerilir.

Kaynak: cicicocuk.com

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