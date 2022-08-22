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Hamidiye Lezzeti Yeni Şişesinde

Hamidiye Su, yeni bir litrelik özel pet şişesiyle raflarda görünür olacak. Yeni özel etiketiyle tarih dersi verecek. Etiketlerde yer alan kare kodu akıllı telefonlarına okutan İstanbullular, şehrin tarihi mekanları hakkında bilgi edinecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:12
Hamidiye Lezzeti Yeni Şişesinde
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Hamidiye Su bir asrı geçen geçmişiyle yeniliklerin öncüsü olmayı sürdürüyor. İstanbulluları doğal kaynak suyuyla buluşturan Hamidiye Su, ürün yelpazesine yeni 1 Litre pet şişeyi de ekledi. Yeni 1 Litre şişenin etiketinde, İstanbul Boğazının eşsiz dalgaları, martılar ve yelkovan kuşları bulunuyor. Kullanımı pratik yeni 1 Litre pet şişe evlerden restoranlara, ofislerden tatil beldelerine, spor salonlarından seyahatlere her alanda İstanbul halkının sağlıklı ve güvenilir doğal kaynak suyu ihtiyacını karşılıyor.

İSTANBUL’UN DEĞERLERİ BU ETİKETTE

İstanbul’un paha biçilemez tarihi eserleri de yeni 1 Litre Pet şişe etiketlerinde hayat buluyor. Galata Kulesi,Galata Köprüsü, Bozdoğan Su Kemeri, Alman Çeşmesi, Ayasofya Camii, Rumeli Hisarı, Taksim Maksemi, Cumhuriyet Anıtı ,İstanbul Tarihi Su Yolları Haritası ve İstanbul Boğazı özgün çizimlerle yeni Hamidiye etiketlerinde yer alıyor. Yeni etiket üzerinde yer alan kare kod okutulduğunda da tüketiciler eşsiz güzellikteki tarihi mekanlar hakkında bilgilere ulaşabiliyor.

HAMDİYE MOBİL UYGULAMASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Otomatik, temassız ve hijyenik yöntemlerle doldurulan Hamidiye su ürünleri; yumuşak içimi, eşsiz lezzeti, doğallığı ve uygun mineral yapısıyla öne çıkıyor. Hamidiye Kaynak Suları, farklı ihtiyaçları karşılamak için ürettiği bardak, pet, damacana, cam damacana, cam şişe ve kutu su seçenekleriyle Türkiye’de ürün yelpazesi en geniş su markası. Toplam altı farklı özgün çizimin yer aldığı yeni 1 Litre pet şişe ürünlerine Hamidiye mobil uygulamasından veya 444 1902 numaralı sipariş hattından ulaşmak çok kolay.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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