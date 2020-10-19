Hafta İçi Yolculuk Yüzde 11 Arttı

Trafik yoğunluk indeksi 27’den 30’a yükseldi. Karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen süre bir ayda yüzde 11 artış gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımına ilişkin Eylül ayı verilerini paylaştı. Ulaşımda şu değişiklikler yaşandı:

Toplu taşıma yolculuk sayısı arttı

Toplu taşımada aylık artış, Ağustos ayında yüzde 5,7, Eylül ayında yüzde 1,7 oldu.

Hafta içi yolculukta yüzde 11 artış

Eylül ayında, hafta sonu yolculuklarında aylık yüzde 21 oranında azalış, hafta içi yolculuklarında ise yüzde 11 artış meydana geldi.

Engellilerde yolculuk yüzde 4,5 yükseldi

Ağustos ayında, vatandaş geçişlerinde aylık yüzde 2 azalış meydana gelirken, öğrencilerde yüzde 9,4, 60 yaş üstünde yüzde 0,9 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4,5 artış gerçekleşti.

En yoğun geçiş 4 Eylül’de

Eylül ayında hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı Ağustos ayı seviyesinde günlük ortalama 491 bin 109 olarak gerçekleşti. En yoğun geçiş 1-4 Eylül haftasında gerçekleşti; en yoğun gün ise 509 bin 584 araç ile 4 Eylül Cuma günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 39,1’ini 15 Temmuz, yüzde 46,1'ini FSM, yüzde 5,9'unu YSS ve yüzde 8,9'unu Avrasya Tünelinden yapılan geçişler oluşturdu.

Ağustos ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama 2 bin 456, Eylül ayında 2 bin 402 oldu. Eylül ayında en yüksek seviye 4 Eylül tarihinde, 2 bin 485 araç olarak kaydedildi.

Trafik indeksi 30’a çıktı

Ağustos ayında hafta içi ortalama trafik yoğunluk indeksi 27 ölçülürken, Eylül ayında 30’a çıktı. Hafta içinde zirve yoğunluk saat 18.00'da 61 olarak ölçüldü. Hafta sonunda, Ağustos’ta 18 olan indeks Eylül’de 23 oldu.

Ortalama hız 59,5 km/sa

Hafta içi günlerde hız ortalaması 59,5 km/sa, hafta sonu ise 62,7 km/sa olarak hesaplandı. Karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen süre, Ağustos ayına göre yüzde 11 arttı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlanan Bülten’de, hız ve süre etütleri, ana güzergâhlarda bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.

Mayıs 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’ne https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)