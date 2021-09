Goriller Hakkında 9 Büyük Tüylü Gerçek

2. Goriller Kirpi ile Aynı Diyeti Yiyor

Yetişkin erkek goriller 430 pound (195 kilogram) ağırlığa sahip olsalar da, proteini paketleyerek bu şekilde elde edemediler. Oldukça şaşırtıcı bir şekilde, büyük boyutlu goril, çok daha küçük kirpi ile hemen hemen aynı beslenmeyi yiyor . Goriller çoğunlukla otçuldur - yaklaşık 140 farklı bitki türünü yerler ve günde yaklaşık 27 kilo (27 kilogram) yiyecek tüketmeleri gerekir. Kalorilerinin çoğunu meyve ve bambu filizlerinden alsalar da, kesinlikle bir tırtıl, bir termit tümseği veya küçük bir hayvanda burunlarını açmayacaklar.

3. Goriller Güçlüdür

Meyerchick, "Onlara yaklaşana ve bir sergileme davranışını gözlemleyene kadar bu hayvanların gerçekte ne kadar güçlü olduklarını anlamak zor" diyor. "Tam yetişkin bir yetişkinin açık avucunu yankılanan bir nesnenin yüzeyine çarparak bir kreşendo yapmasını dinlemek, birçok insanın zıplamasına neden olacak bir deneyimdir."

Goriller genellikle birbirlerine karşı oldukça naziktir ve güç açısından nadiren tüm engelleri kaldırırlar. Bununla birlikte, yetişkin bir goril kesinlikle çok güçlüdür - muhtemelen yetişkin bir erkekten 10 kat daha güçlüdür. Gorillerin bir kafesten kaçmak için metal çubukları büktüğü, muz ağaçlarını kolaylıkla parçaladığı ve ısırıklarının bir aslanın gücünün yaklaşık iki katı olduğu bilinmektedir.

4. Goriller Her Gece Yeni Yuva Yapıyor

Goriller gecede en az 12 saat uyur ve yatak takımlarını ciddiye alırlar. Goriller neredeyse her gece yeni bir yatak yaparlar - aslında, önceki gece yatağını yalnızca yüzde 4 oranında yeniden kullandıkları tahmin edilmektedir . Yeni bir yuva yapmaları - genellikle yerde, ancak bazen bir ağaçta yüksekte - yaklaşık beş dakika sürer ve bazen gündüz yuvaları bile yaparlar. Bebek goriller , yaklaşık 3 yaşına kadar veya başka bir bebek sahibi olana kadar annelerinin yuvasını paylaşırlar ve yuva, uyudukları, oynadıkları, kucaklaştıkları ve anneleri tarafından bakıldıkları yerdir.

5. Goriller Çok Sosyaldir

Goriller, genellikle bir gümüş sırtlı erkek (yetişkin bir erkek, 12 veya 13 yaşlarında cinsel olgunluğa ulaşır, bu noktada sırtında gümüş bir kürk parçası geliştirir) ve en az bir kadından oluşan "asker" adı verilen gruplar halinde yaşarlar. ama genellikle daha fazla. Gümüş sırtlı , daha genç erkekler gümüş sırtlı tarafından tolere edildiğinde ve grupta kalmasına izin verildiğinde bile, birlikteki tüm dişilerle çiftleşir . Bir birlik bir bölgeyi işgal edebilir 16 mil kareye (41 kilometre kare) kadar ve zamanlarının çoğunu etrafta dolaşarak, yemek yerken, birbirlerini tımarlayarak, oynayarak ve hatta tartışarak geçiriyorlar. Gümüş sırtlı, birliğin nereye gittiğini bulmaktan, diğer goriller arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, yiyecek bulmaktan vb. Sorumludur. Gümüş sırtlı öldüğünde, birlik genellikle dağılır, ancak bazen yeni bir gümüş sırtlı sırt çantasına girip ölen gümüş sırtlı bir asker.

6. Esaret Altındaki Goriller İnsanların Tıbbi Bakımından Yararlanıyor

Hayvanat bahçelerinde gördüğünüz goriller, hepsi olmasa da, vahşi meslektaşlarında gözlemlenen davranışları sergiler. Yuvalar inşa ediyorlar, aynı sosyal etkileşimlere sahipler, yiyecek arıyorlar ve işliyorlar, aletler kullanıyorlar ve insanlar tarafından bakıldıklarında bile aynı yollarla seslendiriyorlar.

Meyerchick, "Atlanta Hayvanat Bahçesi'ndeki gibi zoolojik popülasyonlardaki goriller, gönüllü pozitif zenginleştirme eğitim programları dahilinde bakım ekipleriyle etkileşimde bulunma davranışlarına sahipler" diyor. "Bu programlar, gorillerin kendi takdirlerine bağlı olarak genel hayvan sağlığını artırmaya izin veren prosedürlere katılmalarına izin veriyor. Örneğin, goriller fiziksel kontroller için vücut kısımlarını sunabilir, grip ve tetanoz aşıları gibi gönüllü enjeksiyonlar alabilir ve hatta göğüslerini sunabilirler. kalp sağlığını izlemek için gönüllü ekokardiyogramlar. Tüm bunlar gorillerin kendi bakımlarına katılmalarını sağlıyor. "

7. Goriller BO'larını Açıp Kapatabilir

Goril araştırmacıları - aralarında ünlü Dian Fossey - her gümüş sırtlı sırta kendine özgü, keskin bir aroması olduğunu fark ettiler. PLOS One dergisinde 2014 yılında yapılan bir araştırma , gümüş sırtlı bir kişinin bu kokuyu gruptaki konumunu iletmek için kullandığını, ancak saklamak isterse veya yetkisini kullanmak zorunda kalmazsa, kokuyu kolayca "kapatabileceğini" öne sürüyor an.

8. Daha Büyük Bir Primat Vardı

Goril şu anda dünyada yaşayan en büyük primat olmasına rağmen, bir zamanlar çok daha büyük bir primat vardı. Tarih öncesi Gigantopithecus , 10 fit (3 metre) boyunda ve 1.100 pound (500 kg) idi ve yaklaşık 100.000 yıl önce soyu tükenene kadar şu anda güney Çin'de yaşıyordu. ScienceDirect dergisinde yayınlanan 2017 tarihli bir araştırmaya göre , boyutu muhtemelen düşüşü. Pleistosen sırasında iklim değişikliği sırasında, ormanlar otlaklara döndü ve Gigantopithecus ekosistemindeki değişikliklerden kurtulmak için yeterli yiyecek bulamadı.

9. Gorillerin Yok Olma Tehlikesi Var, Ama Eşiğinden Geri Dönüyor

Meyerchick, "Goriller, hastalıktan çalı eti ticaretine kadar, vahşi doğada sayısız tehditle karşı karşıyadır, ancak habitat kaybı, özellikle nüfuslarını etkilemektedir" diyor. "Tarım, ormancılık ve madencilik goril popülasyonlarını gittikçe daha küçük arazilere itiyor."

Vahşi doğada nesli tükenmekte olan yaklaşık 1000 dağ gorili yaşıyor - ancak bu sayı 30 yıl öncesine göre iki katına çıktı. Batı ova gorillerinin sayısı daha yüksek - Orta Afrika'nın tropikal ormanlarında 100.000'den fazla birey yaşıyor - ancak Uluslararası Doğa Koruma Birliği ( IUCN ) tarafından kritik tehlike altında kabul ediliyor