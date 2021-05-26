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Evlilik Hazırlığı Yapanlar İçin Alyans Seçim Rehberi

Yeni evlenecek olanlar için alyans tercihinin son derece önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Artık model seçenekleri o kadar fazla ki çiftlerin aklı da karışabiliyor. Nasıl bir model seçimi yapmaları gerektiği konusunda kararsız kalanlar bu önerilerimizi gözden geçilebilir. Böylelikle alyans seçiminizi çok daha doğru bir şekilde yapabilir ve seçtiğiniz alyansı da ömür boyu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:24
Evlilik Hazırlığı Yapanlar İçin Alyans Seçim Rehberi
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  • Sade – Gösterişli

Öncelikle alyans tasarımlarının sade ve gösterişli olmak üzere 2 farklı kategoride değerlendirilebildiğini belirtelim. Bu doğrultuda bir karar vermeniz ve diğer grupta yer alan ürün modellerini elemeniz gerekiyor. Eğer gösterişli takı tasarımlarından hoşlanıyorsanız seçtiğiniz alyans modelinin de bu yönde olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak kimi zaman tercihler genellikle sade tasarımlardan yana yapılabiliyor. Bu durumda da seçtiğiniz alyans modelleri bir süre sonra sizi rahatsız etmesi mümkün olabilir. Söz konusu sorunu yaşamamak için sade alyans modeli tercihinde bulunmanız daha doğru olacaktır.

  • Taşlı – Taşsız

Alyansları yine iki farklı gruba ayıran unsurlardan biri de tasarımlarda kullanılan taşlardır. Bu taşlar kimi zaman swarovski olurken kimi zaman da pırlanta olabiliyor. Önemli olan taşlı mı yoksa taşsız mı olsun sorusuna vereceğiniz yanıttır. Bu tasarımlarda genellikle kadınlar için hazırlanan alyans modelinde parlak taşlar bulunuyor. Erkekler için hazırlanan modellerde ise herhangi bir taş bulunmuyor. Dolayısıyla kararı verecek olan kadındır.

  • İşlemeli – İşlemesiz

Son olarak karar vermeniz gereken unsur alyans modelinin üzerinde işleme olup olmadığıdır. Bazı tasarımlarda oldukça yoğun işlemeler bulunabiliyor. Bu modellerin büyük bir ilgi gördüğünü de belirtelim. Ancak işlemeli takı tasarımlarından hoşlanmıyorsanız size yönelik olarak hazırlanmış olan onlarca farklı alyans modelinin bulunduğunu da söyleyebiliriz.

İşçilik Kalitesine Dikkat!

Eğer altın alyans modelleri arasından seçim yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız önceliğiniz mutlaka işçilik kalitesi olmalıdır. Kaliteli bir işçilikle hazırlanmış olan yüzükler çok uzun süre hiçbir sorun yaşamadan kullanılabilir. Ancak kalitesiz işçilik yüzüklerde kısa zamanda çeşitli problemler ortaya çıkmasına yol açıyor. Kusursuz bir işçilikle hazırlanan ve zarafeti ile göz kamaştıran alyans modellerine sahip olmak istiyorsanız altınbaş internet sitesine tıklayabilirsiniz.

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