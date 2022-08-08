Eviniz İçin Havlupan Seçimi Nasıl Yapılır?

Banyo radyatörü, havlu ısıtıcısı, banyopan, banyo peteği gibi çeşitli isimlerle anılan havlupanları seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Banyo ve mutfaklara şıklık katarken, ısı ihtiyacını karşılamak veya fonksiyonel ihtiyaçlara da cevap vermek mümkün.

1- Görsel Uyumluluk: Mutfak ve banyo için tasarımına uygun havlupan seçmeniz çok önemlidir.

Bazen zıt renkli ürünlerde tasarımsal olarak hoş durmaktadır. Beyaz ağırlıklı bir banyoda siyah havlupan kullandığınızda zıtlığın nasılda uyum içinde olduğunu görebilirsiniz. Klasik avangart sevenler için parlak brass ve gold renkleri tavsiye ederiz.

2- Kullanım Tipi ve Ölçü: Öncelikle hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz çok önemli. Sadece bornoz ve havlu kurutmak için havlupan tercih edecekseniz, fonksiyonel özelliklerine sahip havlupan seçebilirsiniz. Fakat mekanı ısıtmasını istiyorsanız daha büyük ölçülerde havlupan tercih edebilirsiniz.

3- Malzeme ve Kalite: Havlupan ve radyatörler genelde çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeden üretilirler. Havlupan veya radyatör satın almadan önce mutlaka üreticisinin kalite belgelerini, ürünün sertifikaların sormanızı tavsiye ederiz. Elektrikli ürünlerde CE etiketi olmayan hiçbir ürün almamanız güvenlik açısından en doğru seçim olacaktır.

4- Isı İhtiyacı: Seçim öncesi mekanınızın en x boy x yükseklik bilgilerini bilmeniz kabaca ısı ihtiyacını belirlemek için yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra seçeceğiniz ürünün ölçülerine göre havlupan fiyatları farklılık göstereceğini de unutmayınız.

5- Garanti: 2 yıldan başlayarak 5 yıl, 10 yıl veya daha fazla süreli garantiler şeklinde olabilir. Garanti süresinde sıkıntı yaşamamak için mutlaka satın aldığınız yerden detaylı bilgi almanız ve kullanım kılavuzlarını detaylı okumanız faydalı olacaktır. Havlupanlar arasında, genelde, paslanmaz çelik havlupanlar en uzun garantiye sahiptirler. Tesisatlar borulama, vana, kombi, kazan gibi birçok bileşenden oluşur. Havlupan ve radyatörünüz takıldığı tesisata uyumlu olmalıdır. Bu nedenle mutlaka iyi hizmet bilgi alabileceğiniz bir marka seçmeniz sizin için faydalı olacaktır.

İstanbul Kadıköy bölgesinde havlupan firması arıyorsanız size Hammam Design Radiator firmasını önerebilirim. Firma 1996 yılında kurulmuş arge merkezi olan havlupan üreticisidir. Aynı zamanda 7/24 alışveriş yapabileceğiniz hammamonline.com web siteleri de bulunmakta.

6- Havlupan Bağlantı Aralıkları: Sanılanın aksine, standart beyaz ve krom havlupanlar dışındaki dekoratif havlupanların veya tasarım banyo radyatörlerinin bağlantı aralıkları birbirinden çok farklıdır. Havlupanların vana bağlantı aralıkları 5cm den 60cm e kadar değişmekte olup, mutlaka beğendiniz modeli seçtikten sonra üreticisinden vana bağlantı mesafesini öğrenerek tesisat çekmenizi öneririz. Standart çekilen tesisatlar maalesef beğendiniz havlupan veya radyatörü monte etmenizi engelleyebilir. Böyle durumlarda tesisattan bağımsız çalışabilen, bir tablo gibi duvara asabileceğiniz elektrikli havlupan işinize çok yarayabilir.





