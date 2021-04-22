Evde Rutubet Sorunuyla Baş Etmenin Kolay Yolları

Evdeki Rutubet Sorununu Çözmeye Yardımcı Olacak Önerileriler

Evin sık sık havalandırıldığından emin olmalısınız. Evin soğumasından endişe ediyorsanız, havalandırma nem dengesi sağlayacağından ısınmanın daha kolay olacağını aklınızda tutabilirsiniz.

Eve nem emici özel aksesuarlar koyabilirsiniz. Eğer nem emici kum torbalarına, dekoratif aksesuarlara bütçe ayıramıyorsanız, silika kedi kumu alarak evin odalarına yerleştirebilir ve kumun nemi emmesini sağlayabilirsiniz.

Kalorifer peteği gibi ısı kaynaklarının çevresini açık tutmalı ve evi iyice ısıtmalısınız. Isının evdeki nemi azaltacağı belirtiliyor.

Himalaya tuzu veya kaya tuzu ile yapılan abajurlar, nem emici özellik taşıyor. Tek başına mükemmel etki sunmasa da nemi azaltacağını düşünebilirsiniz.

Evde tadilat yaparken duvar boyanızı küfe karşı etkili seçerek nem dolayısıyla oluşacak küf problemini engelleyebilirsiniz.

Evde fazla bitki bulundurmamalısınız.

Evde Yaşam Alışkanlıklarınızı Değiştirin

Günlük yaşamda yapılan hatalar, nem düzeyinin artmasına neden olabiliyor. Evdeki yaşam alışkanlıklarınızı gözden geçirerek nemi azaltabilirsiniz. Evde rutubet oluşturacak eylemlerden kaçınmalısınız. Örneğin, duş alırken banyonun kapısını kapalı tutmalı ve havalandırma penceresini açık bırakmalısınız. Oda iyice havalandıktan sonra, banyo camını kapatabilirsiniz. Ayrıca, ev içinde çamaşır kurutmaktan, petek üstüne çamaşır asmaktan kaçınmalısınız. Evin içinde camları karşılıklı açarak cereyan yapmasını ve daha iyi havalanmasını sağlayabilirsiniz, eğer çok sayıda camınız yoksa, vantilatör çalıştırarak hava akımı oluşturabilirsiniz.

Evde Halihazırda Küf Varsa

Evdeki nem çoktan küf oluşturduysa bir an önce müdahale etmelisiniz. Küflü alanı limon kolonyası ile iyice silerek küften arındırmalısınız. Bu işlem sırasında elinize eldiven, yüzünüze maske takmayı unutmamalısınız. Silinen alanı, bir de beyaz sirke ile silebilir ve iyice kuruyana kadar oda kapılarını, camlarını açık tutabilirsiniz. Silinen kısımda hızla yeniden küflenme oluyorsa, odada tesisatla ilgili bir sorun olduğunu aklınıza getirmelisiniz. Bazen camların altından sızan suyun küf oluşturduğu da görülebiliyor. Bu durumda cam kenarlarına macun çekerek, silikonla pencere çevresini kapatarak akıntıyı engelleyebilirsiniz. Eğer ahşap pencere kullanıyorsanız, neme karşı dayanıklı PVC pencereler taktırmayı düşünebilirsiniz.

Tesisat Sorununu İhmal Etmemelisiniz

Evdeki rutubetin nedeni bir boru sorunuysa muhakkak su tesisatçısı çağırmalı ve su kaçağı tespiti yaptırmalısınız. Özellikle çatıda akma sorunu varsa, detaylı bir onarım yapılmadıkça daha büyük sorunlar yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Sıvı zamanla duvarların, demirlerin, binanın çürümesine neden olabiliyor. Bu sorun için muhakkak uzman desteği almanız gerekiyor. Eğer rutubet, binanızın yalıtımı olmamasından, yaşadığınız alanın çok yağış almasından kaynaklanıyorsa diğer önerilerimize kulak verebilirsiniz. Yeterli ısı yalıtımının bulunması, nem sorununa kesin çözüm getiriyor. Eğer eski bir binanız varsa ve rutubet sorunu her şeye rağmen geçmiyorsa, yalıtımı gözden geçirebilirsiniz. Özellikle giriş katlarda yaşıyorsanız rutubet ihtimalinin arttığını gözlemleyebilirsiniz.

Evde Nem Sorunu Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Evde rutubet problemi olduğunu kötü kokudan anlayabilirsiniz.

Eğer nem sorunu varsa, duvarlarda ıslaklık, su akıntısı görebilirsiniz.

Duvarların tavan kısmında, süpürgelik bölümlerinde, cam ve kapı altlarında küf oluşumu yaşayabilirsiniz.

Dolaplardaki kıyafetlerinizin temiz olmasına rağmen kötü koktuğuna, çürüdüğüne şahit olabilirsiniz.

Yüksek nem olduğunda nefes almakta zorluk çekebilir ve sürekli derin nefes alma isteği duyabilirsiniz.

Eviniz iyi ısınmıyorsa yoğun nem sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

Soğuk havada camların üzerinde damlacıklar oluşabiliyor. Bu da nem işareti olarak görülüyor.

Evinizde nem sorununu çözerken kendi sağlığınız için tetkikler yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Özellikle solunum sorunu yaşıyorsanız muhakkak bir doktor muayenesinden geçmeniz gerekiyor.