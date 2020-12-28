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Erkek Modasında En Yeni Trendler

Erkek modası yeni trendleriyle beyler için şık stiller vadetmeye devam ediyor. Yılın en trend renklerini, giyim tarzlarını belirleyen ünlü markalarının, tasarımcıların defilelerini sizler için takip ettik. Gelecek yıl erkeklerin üzerinde bol bol göreceğiniz modeller, şimdiden vitrine çıkmaya başladı. İşte gelecek günlerde sokaklarda sık sık yer alacak en trend erkek tarzları:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2020 Pazartesi 11:49
Erkek Modasında En Yeni Trendler
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Doğaya Selam !

Pandemiyle beraber yükselişine hız veren sürdürülebilirlik ve doğallık trendi beğeni kazanmaya devam ediyor. Yün ve pamuklu kumaşlar, giyimde şimdi daha çok yer buluyor. Örgü kazak ve trikolar kış giyimine imza atarken yaz trendleri içinde de ketenin izi belirginleşiyor. Erkeklerin kazak ve hırka aşkının depreşeceği yeni yılda, klasiklerin vazgeçilmez olduğu yeniden ispatlanıyor. Özellikle el örgüsü tasarımlar, dolapların en sevilenleri arasında yer alacağa benziyor.

Siyah Giyen Adamlar

Zamansız, sezonsuz kıyafetler olan klasik takım elbiseler, minimalist dokunuşlarla yeniden trend. Simsiyah takım elbiseler gelecek yılın klasik giyim modasını oluşturuyor. Daha keskin çizgilerin, net silüetlerin dikkat çekeceği takım elbiselerde, siyah kombinler dikkat çekiyor. Siyah gömlek veya tişört üzerine siyah takım elbise giyilmesi karanlık ve oldukça trend bir erkek kombinini tarif ediyor. Siz de dolabınızda siyah takımlara ve tişörtlere yer vererek yılın en tarz görünümüne kavuşabilirsiniz.

Ton Sür Ton Trendi Erkek Dolaplarında

Kadın modasında son yıllarda fırtına gibi esen ton sür ton trendi, şimdi erkeklerin dolaplarına misafir oluyor. Özellikle canlı renklerin başrolde yer aldığı trendde, aynı rengin farklı tonlarını kombinde kullanmak gerekiyor. Örneğin mor bir ceket, lila bir gömlek, griye dönen morda bir pantolon ve erkek spor ayakkabı giyerek siz de trendin bir parçası olabilirsiniz. Escapism adı verilen canlı renk akımı ünlü markaların defilelerinde art arda yer aldı. Bu kadar iddialı renkler bana göre değil diyenlerdenseniz gri, lacivert gibi renklerde ton sür ton kombinler yaparak dikkat çekici görünüm oluşturmanız mümkün.

Dar Kesimlere Veda

Rahatlığın her geçen gün modada daha çok puan topladığı aşikar. Skinny pantolonların gözden düştüğü podyumlarda yeni moda bol kesimlerden yana. Ünlü markaların defilelerinde art arda görülen bol pantolonlar 70’li yılları anımsatsa da bu kez beller normal boyda. Geniş, bol ve rahat pantolonların özellikler erkeklerin günlük giyiminde vazgeçilmez olacağı şimdiden müjdeleniyor. Bol kumaş pantolon altına giyilen şık bir erkek ayakkabı ile kombin tamamlanıyor.

Dış Giyime Sportif Dokunuş

Rahatlığın modayı hakimiyeti altına aldığı sezon, şişme montların, yağmurlukların trendini geri getiriyor. Sportif tarzın daha albenili olduğu moda dünyasında, erkek mont tasarımlarında paraşüt kumaşlar, kapitone dikişler, büyük cepler öne çıkıyor. Regular kesimlerdeki montlar, günlük giyimde her erkeğin seçimi olmaya aday görülüyor.

Saten Erkek Modasına Transfer Oluyor

Kadın giyimde yıllardır kullanılan saten kumaşın tüm ışıltısıyla erkek giyime transfer olacağı belirtiliyor. Gelecek yıllarda erkek mağazalarında saten gömlekler görmeye alışacaksınız. Özellikle siyah, bordo gibi koyu renklerde tasarlanan erkek saten gömlekler, şimdiden ünlü erkeklerin stillerinde kendine yer buluyor. Tahmin edildiği gibi takım elbiselerle değil, jeanlerle kombinlenecek saten parçaların, casual giyimde dikkat çekici bir görünüm arzulayanları memnun edeceği şimdiden belli.

Kapüşonlu Ceket ?

Rahatlık moda derken tam olarak bu kastediliyor. Yeni sezon erkek modasına beklenmedik birçok yeni eklentiyi beraberinde getiriyor. Kapüşonlu blazer ceketleri, vitrinlerde görebilirsiniz. Blazer ve kapüşon kelimelerini yan yana görmek sizi şaşırta da tasarımların oldukça şık olduğunu şimdiden belirtebiliriz. Dolabınızda kapüşonlu blazerler için şimdiden bir yer bırakmanızda fayda var.

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