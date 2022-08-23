Engelli Bireylere Yardımcı Olmanızı Kolaylaştıracak 6 İpucu

Nazik, düşünceli ve sabırlı olun

Doğuştan veya sonradan engelli olmuş bireyler, günlük yaşam etkinlikleri içerisinde çeşitli zorluklarla ve engellerle karşılaşırlar. Bu zorluklardan biri ise iletişim kurmada yaşanan güçlüklerdir. Eğer engelliler ile iletişime alışık değilseniz ve herhangi bir endişeniz varsa, öncelikle karşınızdaki kişinin de sizin gibi bir insan olduğunu unutmayın. Nazik, düşünceli ve sabırlı olun.

Yardım etmeden önce sorun

Engelli bireylerin hayatın her evresinde yardıma ihtiyacı olduğu varsayımı oldukça yanlıştır. Uzmanlar engelli bireylerin yardıma ihtiyacı olduğu durumlarda mutlaka kişisel rızasının alınması gerektiğinin altını çiziyor. Aksi takdirde yardım etme isteğinin olumsuz sonuçlar doğuracağı belirtiliyor.

Kişisel alanlarına saygı duyun

Engelli bireylerin kişisel alanlarına saygı duymak ve sınırı geçmemek oldukça önemli bir davranış biçimi olarak öne çıkıyor. Engelli bireylerin bir bölümü yardımcı ekipmanlarını kişisel alanlarının bir parçası sayıyor ve bu ekipmanlara rızası dışında dokunulmasını istemiyor. Uzmanlar engelli bireylerin kişisel alan ihlallerinin özellikle mental anlamda birçok probleme neden olabileceğini belirtiyor.

İletişim kazalarından kaçının

Engelli bireyler ile kurulan iletişim biçimi ve bu iletişime bağlı olarak gelişen ilişki engelli bireylerin mental sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar engelli bireylerle iletişim kurulurken sabırlı olunması, yüksek sesle konuşulmaması ve iletişim kazalarından kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.

Hassasiyetinize dikkat edin

İnsanları cinsiyet, renk, ırk, dil ve din gruplarına ayırmak kadar engel durumlarına göre sınıflandırmak da oldukça yanlış bir davranıştır. Uzmanlar engelli bireylere karşı gösterilen hassasiyetin bir sınırı olması gerektiğini belirtiyor. Aşırıya kaçan hassasiyetin hem engelli vatandaş hem de toplum nezdinde çeşitli yanlış anlaşılmalara neden olabileceği ifade ediliyor.

Gönülden destek olun

Ülkemizde ve dünyada engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla kurulmuş olan birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıf bulunuyor. Uzmanlar bu yapılarda gönüllü ve aktif görev alarak engelli bireylere destek olmanın ve makro ölçekte onların sorunlarının duyurulmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA