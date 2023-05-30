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En Şık ve Lezzetli Catering Sofraları Misafirliq’te

Aslında kültürümüzde geçmişten beri hep var olan toplu yemekli organizasyonlar günümüzde de etkinliğini sürdürmektedir. Bunları hem kişisel olarak düzenlediğimiz organizasyonlarda, özel günlerimizde, dini günlerde, doğum günlerinde vb. zamanlarda görebiliriz. Bu hizmetle birlikte konuklarınıza daha düzenli ve eşit bir şekilde ikramlarınızı yapabilirsiniz

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mayıs 2023 Salı 18:37
En Şık ve Lezzetli Catering Sofraları Misafirliq’te
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Günümüzde bunu catering ismiyle biliyoruz. İstediğiniz her organizasyona yönelik, istenilen yemek menüsü çeşitliliği ile organizasyonlarınızda daha hızlı ve kaliteli bir sunumu yapabilirsiniz. Misafirliq, catering hizmeti denildiğinde profesyonel, lezzet çeşitliliği, tecrübeli sunum kadrosu ile öne çıkmaktadır. Lezzetli ve bir o kadar da etki yaratan şıklığı ile Misafirliq’in sofralarınızı donatmasını hemen deneyimleyebilirsiniz.

Özel Günleriniz İçin Catering Menüler

Misafirliq’in müşterilerine sunduğu yemek seçenekleri çok farklı kategorilerde bulunabilir. Mesela yemek menülerinde açık büfe menüleri, davet menüleri, sofra menüleri ve yemek paketleri seçenekleri vardır. Kendi aralarında istediğiniz organizasyona yönelik olarak farklı lezzet seçeneklerini bulabilirsiniz. Yemek menüleri kimi zaman dönemsel olarak güncellenmektedir. Örnek vermek gerekirse, yılbaşı zamanında yılbaşı catering menüsü seçenekleri yer alır. Ramazan aylarında da iftarlık catering menüleri eklenir. Özel günlerinize göre de nişan menüleri ve bunun alt seçenekleri olarak kokteyl geleneksel menü, nişan partisi menüsü, tatlı büfesi vardır.

Doğum günleri için de davet yemek menüleri içerisinde baby shower menüsü, doğum odası menüsü bulunur. Mevlüt gibi organizasyonlar için de dua mevlüt menüsü sunulmaktadır. Düğün organizasyonlarında isterseniz kendi menünü oluştur seçeneğiyle özel bir sunum yapabilir, hazır olarak sunulan düğün menüleri de tercih edebilirsiniz.

Sofralarınızda Misafirliq Şıklığı

Sofralarınızı birbirinden lezzetli seçenekler donatabileceğiniz catering menüleri, size aynı zamanda şıklık da getirebilir. Misafirliq, geleneksel ve dünya mutfakları seçenekleri dışında müşterileri için

  • Garson Hizmeti
  • Sofra Çiçekleri
  • Yemek Takımları hizmetlerini de sağlamaktadır.

Özel günleriniz için sofraları hem lezzetlerle donatabilir hem de çiçek, porselen yemek takımları ve profesyonel sunum için alacağınız garson hizmetleriyle misafirlerinizi daha şık sofralarda ağırlayabilirsiniz.

Unutulmayacak Organizasyonlarda Misafirliq İmzası!

Catering hizmetlerinde farklılığı ve müşteri memnuniyetiyle her daim öne çıkan Misafirliq, size ve misafirlerinize unutulmayacak organizasyonlar imza atıyor. Yemek menülerinde hem Türk mutfağı hem de dünyadan geleneksel ve modern mutfak seçeneklerini sunmaktadır. Siparişlerinizi online olarak site üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Güvenli ödeme seçenekleriyle siparişiniz tamamlandıktan sonra istediğiniz saatte adresinize kadar teslimatı yapılmış olur. Sadece siparişlerinizi en az 2 gün öncesinden vermeniz, süreçte aksaklık olmaması bakımından önerilmektedir.

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