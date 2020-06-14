En güzel Babalar Günü hediyesi

Hint Astroloğu ve Yaşam Koçu olarak Türkiye’de ünlenen Sebnur Kuran Balcı’nın, babası Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Av. Mustafa Kuran için yazdığı “Babam” adlı şiir bestelenip şarkı oldu. Duygu yüklü söz konusu şarkıyı O Ses Türkiye finalistlerinden Ersan Ergin seslendirdi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Müslüm Aktürk / İstanbul
Hint Astroloğu ve Yaşam Koçu Sebnur Kuran Balcı ile babasına hediye ettiği şiirin doğuşunu ve sonrasında şarkıya dönüşüm hikâyesini konuştuk.
“Pandemi sürecinde büyüklerimizin sağlığına ‘zeval gelmesin’ diye onları göremedik, sarılamadık, hasret gideremedik. Ayrı kaldığımız uzun süreçte bir gece rüyamda babamın vefat ettiğini gördüm. Sabahın ilk ışığında uyandığımda sadece ağlıyor ne hala rüyanın etkisinden çıkamıyordum.
Sonra babamın benim ve kardeşlerim için ne ifade ettiğini düşünürken bu dizeler kaleme döküldü. O ifadeler bu şiiri oluşturdu ve şiirde yer alan mısralar babamın karakteristik özelliklerinden, hayattaki duruşundan, yaşattığı duygu ve düşüncelerden kaleme alınmıştır.
Şiirimi sosyal medyada paylaştığımda görüp beni arayan O Ses Türkiye finalistlerinden Ersan Ergin bunu besteleyip aranjörlüğünü yapmak istedi. Böylece şarkının doğuşu gerçekleşti. Daha sonra bu şarkıyı repertuvarlarına almak isteyen bir kaç ünlü sanatçıyla görüştük. Bunlardan birine karar verme aşamasındayız. Yakında müzik marketlerinde yerini alacak.
Bu şiirimi başta babam Av.Mustafa Kuran’a ve tüm can babalara ithaf ediyorum.”
BABAM
Adalet ondan sorulur
Tüm dertlere çare bulur
Varlığıyla güven verir
Gözümün nurudur babam
Babam babam canım babam
Bizler için senin çaban
Mevlam bizi ayırmasın
Yokluğuna dayanamam
Sen yemezsin yedirirsin
Canım kızım oğlum dersin
Yaradan da seni sevsin
Şebin nurudur babam
Bazen ağlar bazen güler
Babam dünyalara bedel
Bizlere hep dua eder
Gönlümün sultanıdır babam...
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)