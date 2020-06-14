banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ABD 'yi Protesto Etti
Son Dakika
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ABD...
İmamoğlu Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkıyor
Son Dakika
İmamoğlu Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkıyor
Zeytinburnu Belediyesinde 5 Başkan Yardımcısının 4’ü Bürokrasiden
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesinde 5 Başkan Yardımcısının...
İBB Plaj Sezonunu 15 Haziran 2020’de Açıyor
Son Dakika
İBB Plaj Sezonunu 15 Haziran...

En güzel Babalar Günü hediyesi

Hint Astroloğu ve Yaşam Koçu Sebnur Kuran Balcı’nın avukat babası için yazdığı şiir bestelenip şarkı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2020 Pazar 14:22
En güzel Babalar Günü hediyesi
banner171
Hint Astroloğu ve Yaşam Koçu olarak Türkiye’de ünlenen Sebnur Kuran Balcı’nın, babası Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Av. Mustafa Kuran için yazdığı “Babam” adlı şiir bestelenip şarkı oldu. Duygu yüklü söz konusu şarkıyı O Ses Türkiye finalistlerinden Ersan Ergin seslendirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Müslüm Aktürk / İstanbul  

Hint Astroloğu ve Yaşam Koçu Sebnur Kuran Balcı ile babasına hediye ettiği şiirin doğuşunu ve sonrasında şarkıya dönüşüm hikâyesini konuştuk.

“Pandemi sürecinde büyüklerimizin sağlığına ‘zeval gelmesin’ diye onları göremedik, sarılamadık, hasret gideremedik. Ayrı kaldığımız uzun süreçte bir gece rüyamda babamın vefat ettiğini gördüm. Sabahın ilk ışığında uyandığımda sadece ağlıyor ne hala rüyanın etkisinden çıkamıyordum.

Sonra babamın benim ve kardeşlerim için ne ifade ettiğini düşünürken bu dizeler kaleme döküldü. O ifadeler bu şiiri oluşturdu ve şiirde yer alan mısralar babamın karakteristik özelliklerinden, hayattaki duruşundan, yaşattığı duygu ve düşüncelerden kaleme alınmıştır.

Şiirimi sosyal medyada paylaştığımda görüp beni arayan O Ses Türkiye finalistlerinden Ersan Ergin bunu besteleyip aranjörlüğünü yapmak istedi. Böylece şarkının doğuşu gerçekleşti. Daha sonra bu şarkıyı repertuvarlarına almak isteyen bir kaç ünlü sanatçıyla görüştük. Bunlardan birine karar verme aşamasındayız. Yakında müzik marketlerinde yerini alacak.

Bu şiirimi başta babam Av.Mustafa Kuran’a ve tüm can babalara ithaf ediyorum.”

BABAM

Adalet ondan sorulur
Tüm dertlere çare bulur
Varlığıyla güven verir
Gözümün nurudur babam
Babam babam canım babam
Bizler için senin çaban
Mevlam bizi ayırmasın
Yokluğuna dayanamam
Sen yemezsin yedirirsin
Canım kızım oğlum dersin
Yaradan da seni sevsin
Şebin nurudur babam
Bazen ağlar bazen güler
Babam dünyalara bedel
Bizlere hep dua eder
Gönlümün sultanıdır babam...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiğ Köfte Dükkanı Lezzet Sunuyor
Çiğ Köfte Dükkanı Lezzet Sunuyor
BELTUR 8 Haziran 2020’de Yeniden Hizmette
BELTUR 8 Haziran 2020’de Yeniden Hizmette
Kuşadası’nda Tatil Keyfi
Kuşadası’nda Tatil Keyfi
Fuzul Grup’tan Başakşehir’e Değer Katacak Bir Proje Daha Geliyor...
Fuzul Grup’tan Başakşehir’e Değer Katacak Bir Proje Daha Geliyor...
100 İşçiden 29' u İstanbul'da, Yüzde 22'si Kayıt Dışı
100 İşçiden 29' u İstanbul'da, Yüzde 22'si Kayıt Dışı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169