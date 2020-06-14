En güzel Babalar Günü hediyesi

Hint Astroloğu ve Yaşam Koçu olarak Türkiye’de ünlenen Sebnur Kuran Balcı’nın, babası Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Av. Mustafa Kuran için yazdığı “Babam” adlı şiir bestelenip şarkı oldu. Duygu yüklü söz konusu şarkıyı O Ses Türkiye finalistlerinden Ersan Ergin seslendirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Müslüm Aktürk / İstanbul

Hint Astroloğu ve Yaşam Koçu Sebnur Kuran Balcı ile babasına hediye ettiği şiirin doğuşunu ve sonrasında şarkıya dönüşüm hikâyesini konuştuk.

“Pandemi sürecinde büyüklerimizin sağlığına ‘zeval gelmesin’ diye onları göremedik, sarılamadık, hasret gideremedik. Ayrı kaldığımız uzun süreçte bir gece rüyamda babamın vefat ettiğini gördüm. Sabahın ilk ışığında uyandığımda sadece ağlıyor ne hala rüyanın etkisinden çıkamıyordum.

Sonra babamın benim ve kardeşlerim için ne ifade ettiğini düşünürken bu dizeler kaleme döküldü. O ifadeler bu şiiri oluşturdu ve şiirde yer alan mısralar babamın karakteristik özelliklerinden, hayattaki duruşundan, yaşattığı duygu ve düşüncelerden kaleme alınmıştır.

Şiirimi sosyal medyada paylaştığımda görüp beni arayan O Ses Türkiye finalistlerinden Ersan Ergin bunu besteleyip aranjörlüğünü yapmak istedi. Böylece şarkının doğuşu gerçekleşti. Daha sonra bu şarkıyı repertuvarlarına almak isteyen bir kaç ünlü sanatçıyla görüştük. Bunlardan birine karar verme aşamasındayız. Yakında müzik marketlerinde yerini alacak.

Bu şiirimi başta babam Av.Mustafa Kuran’a ve tüm can babalara ithaf ediyorum.”

BABAM

Adalet ondan sorulur

Tüm dertlere çare bulur

Varlığıyla güven verir

Gözümün nurudur babam

Babam babam canım babam

Bizler için senin çaban

Mevlam bizi ayırmasın

Yokluğuna dayanamam

Sen yemezsin yedirirsin

Canım kızım oğlum dersin

Yaradan da seni sevsin

Şebin nurudur babam

Bazen ağlar bazen güler

Babam dünyalara bedel

Bizlere hep dua eder

Gönlümün sultanıdır babam...