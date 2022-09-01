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En Güçlü Savunma Çocuklarla Doğru İletişim

Yeni eğitim yılı çocuklar için büyük bir heyecan kaynağı, yeni başlangıçlar ve yeni bir sayfa demek. Anne babalar, eğitmenler ellerinden geldiğince bu döneme hazırlanmayı, kendilerini ve çocukları başarıya hazır hale getirmeyi arzuluyor. Siber güvenlik şirketi ESET yeni eğitim yılına güvenle başlayabilmek için dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili önerilerini paylaştı. Bu döneme özel olarak hazırlanan “Okula Dönüş” kampanyasını kullanıcılarına duyurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 10:19
En Güçlü Savunma Çocuklarla Doğru İletişim
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Dijital araçların sağlıklı kullanımı ve karşılaşabilecekleri tehditler hakkında çocuklarla konuşulması, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlarken en güçlü savunma hattını oluşturuyor. Gizlilik, güvenlik ve çevrim içi ortamda uygun davranışlar konusunda anne babalar çocuklarla düzenli olarak iletişim kurmalılar. Çocuklar ebeveynleriyle dijital dünyada kendilerini rahatsız edebilecek konular hakkında rahatça konuşabilmeliler. Okula dönüş dönemleri hem büyükleri hem de çocukları aldatmak için siber suçlulara fırsatlar sunuyor. Burs dolandırıcılığı, teknik destek dolandırıcılığı veya diğer dolandırıcılık türleri gibi sık karşılaşılan okula dönüş dolandırıcılıklarına karşı herkes tetikte olmalı.

ESET, bu tehditlerin önüne geçebilmek, siber güvenliği sağlayabilmek ve yeni eğitim yılına güvenle başlayabilmek için önerilerde bulundu.

  • Bilinmeyen bağlantılara tıklamayın ya da şüpheli e-postaları açmayın
  • Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının
  • İşletim sisteminizi güncel tutun
  • USB bellek ve diğer kişilerin cep telefonları gibi bilmediğiniz taşınabilir cihazları kullanmayın
  • Dil bilgisi hatalarına ve jeneriklere karşı dikkatli olun
  • Güçlü bir parola kullanın ve cihazınızı kilitlemeyi unutmayın veya yanınızdan ayırmayın
  • Düzenli olarak verilerinizi yedekleyin
  • Okul ya da üniversite yönetimine gizlilik ve güvenlik politikalarını sorun
  • Bir ebeveynseniz size etkili bir güvenlik sağlayacak Parental Control (Ebeveyn Kontrolü) ürününü edinin

ESET Internet Security 30 Eylül 2022 tarihine kadar yüzde 30 indirimli

ESET okula dönüş dönemi kapsamında anne babalara destek olmak için bir de kampanya düzenledi. Windows, MacOS ve Android cihazlarınızı ESET Internet Security ile korumak istiyorsanız “Okula Dönüş” kampanyası size avantajlı bir fırsat sunuyor. ESET Internet Security 30 Eylül 2022 tarihine kadar %30 indirimli. Kupon kodunuz: Back2School www.eset.com/tr/internet-security/

  1. Internet Security, Android telefonların ve cihazların bulunmasını kolaylaştırır, çalınmasını zorlaştırır ve değerli verilerinizin korunmasına yardımcı olur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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