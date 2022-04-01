Emir Kosif’ten gençlere: 4 Yanlış 1 Doğruya Götürür.

2. kez düzenlenen Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

The Brain Group Kurucusu Emir Kosif, “4 yanlış 1 doğruya götürür” başlıklı eğitiminden kesitler içeren konuşmasında gençlere içerisinde bulundukları kariyer yolculuğundaki bireysel marka ve girişken zihnin öneminden bahsetti. Sorgulayan, üreten, bilinçli tüketen, farkındalığı yüksek ve düşmekten, hata yapmaktan korkmayan, denemekten vazgeçmeyen bireyler haline gelmelerini amaçlayan tecrübe ve fikir paylaşımlarını yaptı.

Açılış konuşmalarını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın yaptığı kariyer fuarının 1. gününde turizm gurusu Dr. Cem Kınay, E-Ticaret Merkezi CEO’su Merter Özdemir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı İş Geliştirme Yöneticisi İrem Bayraktar, MRE Dijital Teknoloji A.Ş. Kurucu Ortağı Emre Hekim, Çetin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de konuşma yaptı.

Fotoğraflar: (Mehmet Kayım)

Emir Kosif hakkında

Emir Kosif, 21 Ocak 1988’de Frankfurt’ta doğmuştur. The Brain Group‘un kurucusudur ve Kosifler Oto Kullanılmış Oto departmanında Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aralık 2020’de 4. kez düzenlenen Altın Marka Ödülleri’nde “Yılın İş Adamı” ödülüne layık görülmüştür. Üniversitelerde satış ve pazarlama dersleri vermekte, konferanslarda ve şirket toplantılarında eğitici konuşmalar yapmaktadır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği 30. Kariyer Eğitim Günleri’ne açılış konuşmacısı olarak katılmıştır. Sabancı Üniversitesi Mezun Elçileri Sistemi kurucu yönetim kurulu üyesidir, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesidir ve toplum yararına temalı fotoğraf çekimleri yapmaktadır. Danışmanlık, işletme yönetimi, pazarlama, satış, otomotiv endüstrisi, telekomünikasyon, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında 10 yıldan fazla profesyonel deneyime sahiptir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)