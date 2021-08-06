banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 34
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1437.15
ALTIN
490.36
DOLAR
8.6291
STERLİN
11.9759
EURO
10.1587
Hem Çalışın, Hem Okuyun, Hayatınıza Artı Bir Değer Katın
Son Dakika
Hem Çalışın, Hem Okuyun, Hayatınıza...
Uyku Sorunlarına İyi Gelen 9 Besin
Uyku Sorunlarına İyi Gelen 9...
Doğal Afetler Depresyona Neden Oluyor!
Doğal Afetler Depresyona Neden Oluyor!
40 Yaş Altı Seçmen Erken Seçim istiyor mu ,İstemiyor mu ?
Son Dakika
40 Yaş Altı Seçmen Erken...

Eminevim'den Yangın Bölgesine Yardım Tırı Ve Gönüllü Ekip Desteği

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Eminevim, ihtiyaç listesinden oluşan yardım tırını ve gönüllü destek ekibini bölgeye gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 12:20
Eminevim'den Yangın Bölgesine Yardım Tırı Ve Gönüllü Ekip Desteği
banner171

Türkiye’yi derinden üzen orman yangınlarının bir süredir devam ettiği Manavgat’ta bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım çalışması başlatan Eminevim, gıda ve giyim malzemelerinden oluşan yardım tırını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ilçeye sevk etti. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Manavgat’a ulaşan yardım tırındaki koliler, AFAD yetkililerinin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen ihtiyaç noktalarına ulaştırılacak. Yangınların kontrol altına alınmaya çalışıldığı bölgede Eminevim gönüllüleri, sahada ihtiyaç duyulan ekip desteğini de verecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardım faaliyetleri ve dağıtım çalışmaları için gönüllü olarak bölgeye giden yardım ekibi, bölge halkının yaralarını sarmasına destek olacak.

 Yardımlar ve gönüllü ekiple ilçedeki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olunması amaçlanıyor.
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afet mağduru hayvanlar için HAÇİKO Yaşam Çiftliği kuruluyor!
Afet mağduru hayvanlar için HAÇİKO Yaşam Çiftliği kuruluyor!
Bu Gece Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
Bu Gece Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
İSKİ'den Uyarı !
İSKİ'den Uyarı !
Ormanlarımızın Yeniden Yeşermesi İçin Arıların Geri Dönmesi Şart !
Ormanlarımızın Yeniden Yeşermesi İçin Arıların Geri Dönmesi Şart !
Sıcaklarda Elektrik Kesintilerine Dikkat !
Sıcaklarda Elektrik Kesintilerine Dikkat !

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169