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Ekici Peynir, Karpuz Seçme Eğitimleri’ne Peynirseverleri Bekliyor

Ekici’nin sevilen lokum peyniri, sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz ile lezzet konusunda eşsiz bir ikili oluşturuyor. “Yaz geldi, sevenler kavuştu” mottosuyla yola çıkan Ekici, 15 ilde başlattığı “Karpuz Seçme Eğitimleri” ile tüketicilere peynirin yanında en güzel karpuzu seçmenin tüyolarını veriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:20
Ekici Peynir, Karpuz Seçme Eğitimleri’ne Peynirseverleri Bekliyor
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Yazın en güzel zamanı geldi. Ekici Peynir, lokum kıvamında beyaz peynirin yanına en lezzetli karpuzu seçmenin ipuçlarını anlatmak üzere yeni bir proje başlattı. 6 Ağustos’ta İstanbul’da başlayan “Karpuz Seçme Eğitimleri” ile Ekici Peynir, 25 Eylül tarihine kadar 15 büyük ildeki mağazalarda tüketicilere yazın en lezzetli karpuzlarını seçmenin inceliklerini anlatacak.

Alanında uzman Ziraat Mühendisi Tuncay Çavuşoğlu’nun yönlendirmeleri ile hazırlanan eğitimler, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Karpuz Seçme Eğitimleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere 15 ilde 25 Eylül’e kadar devam edecek. Her hafta sonu farklı lokasyonlardaki mağazalarda kurulacak olan Ekici stantlarında gerçekleşecek eğitimlerde uzman tadım görevlileri de yer alacak.

Yazın serinleten lezzeti karpuzun ayrılmaz lezzeti Ekici Peynir, mağaza stantlarında gerçekleşecek “Karpuz Seçme Eğitimleri”ne tüm peynirseverleri bekliyor. Ekici’nin sosyal medya üzerinden yapacağı duyuruları takip ederek siz de kendi bölgenizdeki en yakın mağazada doğru karpuzu seçmenin inceliklerini öğrenebilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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