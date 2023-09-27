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Ece Vahapoğlu Tiyatro Sahnesinde Mutluluğun Sırrını Verdi

On parmağında on marifet Ece Vahapoğlu, 20 yıllık kariyerinde edindiği bilgi ve tecrübeleri mutluluk ve sağlıklı yaşam ile ilgili dünyadan bilimsel verilerle hikâyeleştirip Psiko Tiyatro kapsamında tek kişilik gösteride sahneye çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2023 Çarşamba 09:05
Ece Vahapoğlu Tiyatro Sahnesinde Mutluluğun Sırrını Verdi
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Sunucu, Yazar, Wellness ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu, 1 saatlik gösterisinde mutluluğun sırlarını sağlıklı yaşam, spor, beslenme, uyku, meditasyon, farkındalık, şükretmek ve paylaşmak kapsamında anlattı.

Dünyanın köklü üniversitelerinden aldığı eğitimleri gösterisinde aktaran Ece Vahapoğlu, mutluluk’ın bir hedef değil yolculuk olduğunu söyleyerek, para, ün, eşya, eş gibi dış şartların sadece yüzde 10 oranında mutlu ettiğini, yüzde 40 genetik ve geriye kalan asıl önemli olan yüzde 50’yi kendimizin belirleyeceğinin altını çizdi. Mutluluk için önerilerini tek tek örneklerle anlattı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Sahnede kıyafet değiştirdi

Mutluluk dansı ederek neşeli tavırlarıyla başladığı kabarık etekli gösterisinde spor yaptıracağı bölüme geçerken bir anda seyirciyi şaşırtarak sahnede etekten spora tayta geçti. Fit görünümüyle dikkat çeken Vahapoğlu, gösterisinin geri kalanını tayt ve atletle tamamladı.

Sahnede spor ve meditasyon yaptı!

Seyircilere güne başlarken sandalyede esnetme egzersizleri yaptırdı. Gösteri sonunda da kapanışı nefes ve meditasyonla tamamladı.

Tiyatronun duayenlerinden usta oyuncu Göksel Kortay ilgiyle izlediği gösteri sonunda “Ece müthişti; çok beğendim; hem kendi çok güzel, sahneye yakışmış hem de bilgileriyle çok iyi aktardı” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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