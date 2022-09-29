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Düğünde Takılan Takılar Kimin Olacak ?

Türkiye’de evlilik töreni düğün şeklinde gerçekleşmektedir ve eşlerin ortak hayatına destek olmak amacıyla gelin ve damada değerli takılar, ziynet eşyaları vb. takılmaktadır. Söz konusu ziynet eşyalarının akıbeti, boşanma aşamasında eşler arasında ortaya çıkan uyuşmazlık konularının başında gelmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2022 Perşembe 08:19
Düğünde Takılan Takılar Kimin Olacak ?
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Bu husus, tarafların boşanma avukatı ihtiyacının doğmasına sebep olmaktadır. Genelde bu davalarda boşanma avukatı ücreti yoğunluk ve efora göre değişkenlik göstermektedir.

Ziynet Eşyası Nedir?

Ziynet eşyası altın, gümüş vb. değerli madenlerden yapılan ve takı olarak kullanılan süs eşyalarına denmektedir. Yargıtay ise daha geniş bir yorum yaparak tam altın, çeyrek altın vb. değerleri de ziynet eşyası olarak kabul etmektedir.

Ziynet Eşyaları Kime Aittir?

TMK’da düğünde takılan ziynet eşyalarının mülkiyetinin kimde kalacağı konusu düzenlenmemektedir. Yargıtay, bu hususu geliştirdiği içtihatlar ile cevaplamaktadır.

Yargıtay’a göre düğünde takılan ziynet eşyaları kadına ait olmaktadır. Ayrıca, kimin tarafından takıldığı önem arz etmemektedir. Dolayısıyla erkek eş veya ailesi tarafından takılan takılar da kadının olmaktadır. Kadının, boşanmadan sonra bu takıları iade yükümlülüğü bulunmamaktadır.

“Kural olarak, düğün sırasında takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliği kazanır.” (Y. 3. HD, 2019/2763 E., 2019/9997 K.)

Ancak tam altın, çeyrek altın vb. takıldığı takdirde, bunların kime ait olduğu önem arz etmektedir. Çünkü bu gibi değerler ziynet eşyası sayılmamaktadır. Dolayısıyla üzerinde tarafların paylı mülkiyeti söz konusu olmaktadır.

Ziynet eşyaları, kadının kişisel malı sayılmaktadır. Yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş olan edinilmiş mallara katılma rejimi ile tanınan kişisel mal statüsü dolayısıyla boşanma davası sonrasında, sonra kişisel mallar eşler arasında paylaştırılmamaktadır. Bu sebeple, kadının kişisel malı olarak kabul edilen ziynet eşyaları da boşanmadan sonra kadında kalmaktadır. Bu hususta daha detaylı bilgiye boşanma avukatı İstanbul aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Düğünde takılan ziynet eşyalarının evlilik birliğinin devamı içinde paraya çevrilmesi, boşanmadan sonra kadına iade yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

“Düğünde takılan takı paraları ve ziynet eşyaları, taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa kadına ait sayılır. İade edilmeme koşuluyla verildiği kanıtlanmadıkça; bunların koca tarafından borçları için bozdurulup harcanması; onu iade borcundan kurtarmaz.” (Y. 2. HD, 2014/26823 E., 2014/26223 K.)

Son Güncelleme: 29.09.2022 08:21
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