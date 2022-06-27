Dr.Zeynep Balta Ve Mühendis Ömer Durmuş Muhteşem Bir Düğünü İle Mutluluğa Evet Dediler (VİDEOLU)

DURMUŞ VE BALTA AİLELERİNİN BÜYÜKLERİ KONUKLARINI KAPIDA TEKER TEKER KARŞILADILAR…

Bir önceki dönem Zeytinburnu Belediye meclis üyesi olan mali Müşavir Yüksel Durmuş ve eşi Hacer Durmuş evlatları inşaat mühendisi Ömer’i görkemli bir düğün ve nikah merasimi ile Psikolog Zeynep Balta ile evlendirdiler. Düğün merasimi Fatih Camsi Baş Müezzini Kurra hafız Necdet Ergin’in Yüvce kitabımız Kuran-ı Kerim ayetlerini okuması ile başladı.

YER MUHTEŞEM,MANZARA HARİKA KONUKLAR SÜPERDİ …

Beykoz Belediye Başkan yardımcısı Fatih Sağlam’ın kıydığı nikah merasiminin şahitleri Cem Gökçen, Ahmet Geçer, Dr.Hayri Duman ve Dr.Tahir Sekizkardeş’ten oluştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli Balta ve Durmuş ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Gelinin annesi Lale ve Babası Alaattin Balta uzaktan yakından gelerek mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.

Damadın Annesi Hacer ve babası Yüksel Durmuş da her iki aile adına düğünlerine katılan başta Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı A.Selami Delibalta olmak üzere uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ettiler.

DURMUŞ VE BALTA AİLELERİNDEN DOSTLARINA TEŞEKKÜR

26.06.2022 Tarihinde Beykoz Sabancı Öğretmenevinde yapılan düğün ve nikah merasimimize iştirak eden:

Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy’a,

AK PARTİ Zeytinburnu İlçe Başkaı Sayın A. Selami Delibalta’ya,

Beykoz Belediye başkan yardımcısı Sayın Fatih Sağlam‘a

Eski Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı sayın M.Zafer Alsaç’a,

Esk Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Sayın Aydın Çığrıkçı’ya,

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, hekimleri adına Prof. Dr. Sayın Cem Gökşen’e,

Fatih Camisi Kurra Hafız Sayın Necdet Ergin’e,

Beykoz Belediyesi Emlak ve istimlak Müdürü Sayın Nebi Canlı’ya,

İstanbul Times Medya Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Sayın Hüseyin Çetiner’e

Yedi Renk tek Yürek Platformu Kadın Kolları Başkanı Asuman Sula Durmuşoğlu’na,

İş insanları : Sayın Tuncay Balcı’ya,

Sayın Adnan Çakmak’a,

Sayın Nihat Sezer’e,

Sayın Salih Zeki Durmuşoğlu’na,

Sayın Hasan Sertçelİk’e,

Sayın Oktay Birinci’ye,

Sayın Mükremin Tekin’e,

ÇİÇEK GÖNDEREN,TELGRAF VE TELEFONLARI İLE BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN:

Beykoz Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın’a

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Feruz Kutsal’a,

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Bünyamin Korkmaz’a ,

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hurşit Bekaroğlu’na,

İş Bankası Zeytinburnu Yeşiltepe Şube Müdürü Sayın Selcan Göksu’ya,

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Engin Köklü’ye ,

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Sayın Aziz Babuçu’ya,

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Kuzu’ya ,

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent Anıl’a

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Orçun Oğlakçıoglu’ na

Dekar Uskumruköy Proje Müdürü Sayın Serdar Erbaşı’ya ,

Dekar Uskumruköy Projesi Uygulama Sorumlusu Sayın Tuncay Fırat’a,

Yeminli Mali Müşavir Sayın Metin Kayaduman’a,

Mali Müşavir Sayın Mustafa Yalçınkay’ya,

Dekar Yapı Uskumruköy Çalışanlarına,

Dekar Yapı ve Yat A.Ş.Çalışanlarına,

Sayın Ekmel Geçer’e,

TURYAP A.Ş Başakşehir METROKENT Ailesine,

Akseki Gıda Ailesine,

Dostarımıza , Akrabalarımıza ve mutlu günümüz bizi unutmayan herkese Durmuş ve Balta aileleri adına teşekkür ederiz.

Durmuş ve Balta Aileleri Adına Yüksel DURMUŞ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)