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Dr. Meclis Üyesi Reşide Yüksel ‘in Tablet Kampanyası Yüzlerce Çocuğun Yüzünü Güldürdü
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Dr. Meclis Üyesi Reşide Yüksel ‘in Tablet Kampanyası Yüzlerce Çocuğun Yüzünü Güldürdü

​​​​​​​Yıllarca Zeytinburnu halkına bir hekim olarak hizmet eden Doktor Reşide Yüksel 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetim seçimlerinde Ak Parti’den meclis üyesi seçildi. Bir yakının çocuğundan Reşide Teyze siz meclis üyesisiniz imkanlarınız vardır benim tabletim yok bana yardımcı olur musunuz dedi. Bizde eşimle bir tane satın aldık ve teslim ettik.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 18:31
Dr. Meclis Üyesi Reşide Yüksel ‘in Tablet Kampanyası Yüzlerce Çocuğun Yüzünü Güldürdü
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İSTEKLER ÇOĞALDI İŞ DAHA KURUMSAL HALE GELDİ

Dr. Reşide Yüksel daha önce Zeytinburnu Kaymakamlığı Zekeriya Güney'in Makamında 10 tane tablet 1 Tane Masa üstü bilgisayar hediye etti. Bunu duyan bir çok ihtiyaç sahibinin talepleri artınca kendi maddi imkanlarının buna elverişli olmadığını düşünen Yüksel başta yurt dışında yaşayan Kazak Türklerinin içinde bulunduğu dernek ve vakıflara sosyal medya üzerinde duyuru yaparak zeki,çalışkan ama maddi imkanları yetersiz olan öğrencilere tablet hediyesi için başlatmış olduğu kampanyada bugüne kadar 103 tane ürün öğrencilere hediye edildi.

EĞİTİM DESTEKÇİLERİ DR.REŞİDE YÜKSEL’İ YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt,Şube müdürü Melek Gül Eyigün, Gökalp Mahalle Muhtar Azası Tülay Gençtürk, Kazlıçeşme Mahalle Muhtarı Özgür Terzi, Sümer Mahalle Muhtarı Akın Coşkun, Abay ortaokulu Müdürü, Enes Dağlı, Gökalp İlkokulu Müdürü Mehmet Göçmez’e, Abdulhak Hamit Orta Okulu Müdürü Kadir Daloğlu, Ahmet Vefik Paşa ortaokulu Müdürü Metin Özkan TOKİ İmam Hatip Ortaokulu Müdürü,Nureddin Yılmaz, Gazipaşa İlkokulu Müdürü Sevil Kütük,Tanıtım ve duyuru konusunda yardımlarını esirgemeyen İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere bu çalışmamıza maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederim diyen Dr. Reşide Yüksel olan olmayana versin yardımlaşma ve dayanışma duygusu kadar insanı mutlu eden bir başka duygu bilmiyorum” dedi.

Hem çalışkan hem de ihtiyaç sahibi olan 103 öğrenciye tabletleri Korona Virüs nedeni ile 10 ar kişilik gruplar halinde pandemi kurallarına uygun bir şekilde dağıtımı yapılan ürünler sahipleri ile buluştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 21.01.2021 19:31
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